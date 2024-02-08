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الفوسفات توزع طرود الخير على أسر عفيفة في الشيدية

2/8/2024 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وزعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية طرود الخير على الأسر العفيفة في قرية الشيدية بمحافظة معان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ان هذه المباردة تأتي في اطار حرص الشركة على تعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، وتهدف الى توفير احتياجات الأسر المستهدفة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

واكد الدكتور الذنيبات حرص الشركة على ترجمة المسؤولية المجتمعية، عبر مبادرات هادفة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في مناطق عمل الشركة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار في هذا الإطار الى مساهمات الشركة العديدة في دعم المؤسسات الأهلية في المناطق المستهدفة ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

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