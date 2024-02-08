توقف مؤقت لخدمات الأحوال بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين وإربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مركز الخدمات الحكومي فرعي المقابلين واربد، توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية والإلكترونية، فيما يستمر تقديم خدمات تصديق الوثائق فقط وذلك لأعمال التحديث والتطوير.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية سيكون اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت القادم، بينما ستظل خدمات المركز الأخرى كما هي دون تغيير.-(بترا)
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