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توقف مؤقت لخدمات الأحوال بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين وإربد

2/8/2024 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مركز الخدمات الحكومي فرعي المقابلين واربد، توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية والإلكترونية، فيما يستمر تقديم خدمات تصديق الوثائق فقط وذلك لأعمال التحديث والتطوير.


وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية سيكون اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت القادم، بينما ستظل خدمات المركز الأخرى كما هي دون تغيير.-(بترا)

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