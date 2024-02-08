مايكروسوفت تطلق كوبايلوت لتعزيز الذكاء الاصطناعي



وأضاف تقرير الموقع نقلا عن رسالة داخلية أن الشركة تجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة.



ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق.



وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع "أوبن إيه آي"، مطورة روبوت الدردشة ذائع الصيت "تشات جي بي تي"، بالإضافة إلى النمو المطرد لأعمال الحوسبة السحابية في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا متخطية أبل.



وتعمل أداة كوبايلوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من أوبن إيه.آي.



وهي الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365 والتي تتضمن برامج وورد وآوتلوك وتيمز.



وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر بيع "كوبايلوت" مقابل 30 دولارا شهريا. ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.- رويترز

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