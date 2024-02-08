الأردن وقطر.. هل سبق وكان نهائي كأس آسيا عربياً خالصاً؟

تدين قطر، حاملة لقب النسخة السابقة من البطولة، بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى مهاجمها البارع أكرم عفيف، الذي تألق بتسجيله هدفاً وصناعة آخر، وإلى المعز علي، الذي أحرز هدف الفوز الحاسم قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة.



وينتظر "العنابي" مواجهة نارية مع المنتخب الأردني في النهائي المنتظر، الذي سيُقام في ملعب "لوسيل" يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن تأهل "النشامى" للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخهم، إثر انتصارهم على كوريا الجنوبية (2-0) بأداء حصد إعجاب الجماهير والمحللين.

في مبارة قطر وإيران جاء الشوط الأول من اللقاء مليئاً بالإثارة والتوتر، حيث تمكنت إيران من التقدم مبكراً، لكن قطر أظهرت شخصية قوية واستطاعت الرد سريعاً بتسجيل هدفين، لتُنهي الشوط الأول متقدمة (2-1). وفي الشوط الثاني عادت إيران لتُعادل النتيجة عبر ركلة جزاء، إلا أن الروح القتالية للمنتخب القطري مكَّنته من الحفاظ على هدوئه وتوازنه.



رغم الضغط الكبير الذي مارسته إيران في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فإن دفاع قطر كان للهجمات الإيرانية بالمرصاد، وتمكَّن المعز علي من خطف هدف الفوز الثمين الذي قاد "العنابي" إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، معلناً نهائياً عربياً خالصاً للبطولة الآسيوية.



الأردن وقطر.. هل سبق وكان النهائي عربياً خالصاً؟

ستتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى مواجهة تاريخية تجمع بين الأردن وقطر، في نهائي بطولة كأس آسيا، مسجلةً بذلك ثالث نهائي في تاريخ البطولة يجمع بين منتخبين عربيين، والأول منذ نسخة العام 2007.





المرة الأولى التي شهدت نهائياً عربياً كانت في نسخة عام 1996، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة. وقد كان النهائي معركة كروية انتهت بتتويج المنتخب السعودي باللقب، بعد أن تغلب على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.



أما النهائي العربي الثاني فقد كان في نسخة عام 2007، التي أقيمت في إندونيسيا، وفيها تُوج المنتخب العراقي باللقب على حساب السعودية بنتيجة (1-0)، بفضل رأسية مميزة من يونس محمود، ليحقق "أسود الرافدين" إنجازاً غير مسبوق في تاريخهم.



يأتي النهائي بين "العنابي" و"النشامى" ليكتب فصلاً جديداً في تاريخ الكرة الآسيوية والعربية، معبِّراً عن مدى تطور المنتخبات العربية على الساحة الآسيوية. وينتظر عشاق الكرة بشغف هذه المواجهة، التي تُعدّ بمثابة احتفالية كروية عربية بامتياز. -عربي بوست

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