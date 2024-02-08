Spatial تطلق Data Prep

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Spatial Corp، المزود الرائد لمجموعة أدوات تطوير البرمجيات لحلول التصميم والتصنيع والهندسة والتابعة لـ Dassault Systèmes، عن إصدار ألفا من Data Prep .

يقوم Data Prep، وهو أحدث منتج إضافي من Spatial لـ 3D InterOp، بإعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD المستوردة لسير العمل النهائي من خلال الاستفادة من خبرة هندسة Spatial وتسخير قوة مصممي النماذج ثلاثية الأبعاد.

يعد إعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD خطوة مهمة للتطبيقات في التصنيع والمحاكاة والروبوتات وAEC والمجالات الأخرى. يستمر حجم وتعقيد نماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD في التزايد، كما أن نطاق البيانات في ملفات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD يتزايد ليغطي تخصصات مختلفة. للتعامل مع هذا الحجم من المعلومات، يقوم Data Prep بالمعالجة المسبقة للبيانات المستوردة وتبسيطها لاستهداف تطبيقات محددة، وهو أمر ضروري لضمان نجاح العمليات النهائية وفعاليتها. باستخدام هذا المنتج الجديد، يمكن لمطوري التطبيقات دمج إمكانات إعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD بسهولة كجزء من عملية الاستيراد.

يستهدف Data Prep ثلاثة احتياجات مهمة – التبسيط والتحسين وإصلاح نماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD. تتضمن الاستراتيجيات الحالية تصفية الأجسام الصغيرة من النموذج، وإزالة الثقوب والشرائح الصغيرة، وإنشاء هيكل تجميع من جزء به أجسام مكررة، مع التخطيط لاستراتيجيات إضافية للإصدارات المستقبلية. يمكن للمستخدمين النهائيين تفعيل هذه العمليات دون الحاجة إلى التعديل اليدوي.

للحصول على تفاصيل محددة حول Data Prep، تفضل بزيارة Spatial .

نبذة عن Spatial Corp.

تعد Spatial Corp، التابعة لـDassault Systèmes، المزود الرائد لمجموعات أدوات تطوير البرامج ثلاثية الأبعاد للتطبيقات التقنية عبر مجموعة واسعة من الصناعات. تساعد مجموعات أدوات تطوير برامج النمذجة المكانية ثلاثية الأبعاد ، والتصور ثلاثي الأبعاد ، وتحويل التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD من Spatial مطوري التطبيقات على تقديم منتجات رائدة في السوق والحفاظ على التركيز على الكفاءات الأساسية وتقليل وقت الوصول إلى السوق. منذ أكثر من 35 عامًا، تم اعتماد مجموعات أدوات تطوير البرمجيات ثلاثية الأبعاد من Spatial من قبل العديد من مطوري البرامج والجهات المصنعة ومعاهد البحوث والجامعات الأكثر شهرة في العالم. يقع المقر الرئيسي لـ Spatial في برومفيلد، كولورادو، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والصين والمملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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