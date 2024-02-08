Spatial تطلق Data Prep

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Spatial Corp، المزود الرائد لمجموعة أدوات تطوير البرمجيات لحلول التصميم والتصنيع والهندسة والتابعة لـ Dassault Systèmes، عن إصدار ألفا من Data Prep .
يقوم Data Prep، وهو أحدث منتج إضافي من Spatial لـ 3D InterOp، بإعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD المستوردة لسير العمل النهائي من خلال الاستفادة من خبرة هندسة Spatial وتسخير قوة مصممي النماذج ثلاثية الأبعاد.
يعد إعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD خطوة مهمة للتطبيقات في التصنيع والمحاكاة والروبوتات وAEC والمجالات الأخرى. يستمر حجم وتعقيد نماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD في التزايد، كما أن نطاق البيانات في ملفات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD يتزايد ليغطي تخصصات مختلفة. للتعامل مع هذا الحجم من المعلومات، يقوم Data Prep بالمعالجة المسبقة للبيانات المستوردة وتبسيطها لاستهداف تطبيقات محددة، وهو أمر ضروري لضمان نجاح العمليات النهائية وفعاليتها. باستخدام هذا المنتج الجديد، يمكن لمطوري التطبيقات دمج إمكانات إعداد بيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD بسهولة كجزء من عملية الاستيراد.
يستهدف Data Prep ثلاثة احتياجات مهمة – التبسيط والتحسين وإصلاح نماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD. تتضمن الاستراتيجيات الحالية تصفية الأجسام الصغيرة من النموذج، وإزالة الثقوب والشرائح الصغيرة، وإنشاء هيكل تجميع من جزء به أجسام مكررة، مع التخطيط لاستراتيجيات إضافية للإصدارات المستقبلية. يمكن للمستخدمين النهائيين تفعيل هذه العمليات دون الحاجة إلى التعديل اليدوي.
للحصول على تفاصيل محددة حول Data Prep، تفضل بزيارة Spatial .
نبذة عن Spatial Corp.
تعد Spatial Corp، التابعة لـDassault Systèmes، المزود الرائد لمجموعات أدوات تطوير البرامج ثلاثية الأبعاد للتطبيقات التقنية عبر مجموعة واسعة من الصناعات. تساعد مجموعات أدوات تطوير برامج النمذجة المكانية ثلاثية الأبعاد ، والتصور ثلاثي الأبعاد ، وتحويل التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD من Spatial مطوري التطبيقات على تقديم منتجات رائدة في السوق والحفاظ على التركيز على الكفاءات الأساسية وتقليل وقت الوصول إلى السوق. منذ أكثر من 35 عامًا، تم اعتماد مجموعات أدوات تطوير البرمجيات ثلاثية الأبعاد من Spatial من قبل العديد من مطوري البرامج والجهات المصنعة ومعاهد البحوث والجامعات الأكثر شهرة في العالم. يقع المقر الرئيسي لـ Spatial في برومفيلد، كولورادو، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والصين والمملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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