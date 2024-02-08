كاربت سنتر تكشف النقاب عن مجموعة إسكيب هوم بالتعاون مع ليلي إنجلبرخت

MENAFN - AETOSWire) تفخر شركة كاربت سنتر، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصميم السجاد في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشتهر بتقديم تجربة تسوق سهلة وخالية من المتاعب، بالإعلان عن أحدث مشاريعها، بالتعاون مع عاشقة التصميم الداخلي

ليلي إنجلبرخت، مؤسسِة شركة إسكيب هوم إنتريورز. وتتضمّن المجموعة الافتتاحية الجديدة إسكيب هوم x كاربت سنتر كمية مختارة بعناية من السجّاد المحاك يدوياً.

وخلال هذا الموسم الافتتاحي، سيطرح خط إسكيب هوم x كاربت سنتر أربع مجموعات متميزة من السجاد تتميز بأحجام مختلفة وألوان محايدة وتصاميم معاصرة. وتشتمل التشكيلة الرئيسة على ٤ موديلات من السجاد وهي آفا لايمستون وهارفي تافرتين وديلان أوشن ورايلي ستون.

وستضفي هذه التحف الفنية، التي تتميز بألوانها البلورية الرائعة، بالإضافة إلى ظلال اللون البيج والبني والرمادي، لمسة من الرقي على أي مساحة. ومن شأن إضافة درجات اللون الأزرق الجليدي والرمادي الفاتح أن تضفي جاذبية منعشة للمكان. وقد صُممت كل واحدة من هذه السجادات الأربع بشكل استثنائي، وتعكس كل منها شخصية وأساليب مميزة. وسواء كانت مخصّصة لغرفة المعيشة الدافئة، أو غرفة النوم المريحة، أو غرفة الطعام الأنيقة، فإنّ هذه السجادات المصممة بدقة هي الإضافة المثالية على أي مساحة.

صُمّمت كل سجادة في المجموعة مع الأخذ في الاعتبار ما يفضله زبائن دول مجلس التعاون الخليجي وأنماط الحياة التي يعتمدونها، وقد تمّت حياكتها يدوياً بشكل رائع في نيبال باستخدام مادة الحرير الاصطناعي ومواد الصوف الممشط بألوان محايدة.

وفي هذا السياق، أعرب حبيب ياراجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع Carpetcentre الإلكتروني، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "إنه لشرف لنا أن نتعاون مع ليلي إنجلبرخت لتقديم مجموعة إسكيب هوم. نحن نؤمن بأن هذه المجموعة الأولى، المستوحاة من شغف ليلي بالتصميم الرائع وأسلوبها المريح والسهل، تتميز بخصائصها الفريدة التي تناسب أذواق الجميع".

من جانبها، عبّرت ليلي إنجلبرخت، مؤسسِة شركة إسكيب هوم، عن حماسها لهذا التعاون، وقالت في هذا السياق: "يُعد التعاون مع كاربت سنتر لإنتاج هذه المجموعة الاستثنائية من السجاد الذي يجسّد روح علامة إسكيب هوم، وإنشاء مساحات المعيشة الجميلة والعملية، خطوةً ممتعة ومشوّقة للغاية!

وأضافت: "إنّ معرفة أنّ لمسة إسكيب هوم ستزين الكثير من المنازل في جميع أنحاء المنطقة، وتتيح للمزيد من الأشخاص أن يحبوا المكان الذي يعيشون فيه، فهي حقاً بمثابة حلم يتحقق!"

لمحة عن كاربت سنتر :

تُعد كاربت سنتر العلامة التجارية الرائدة في مجال تصميم السجاد الأكثر موثوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي توفر تجربة تسوق خالية من المتاعب لجميع أصحاب المصلحة من خلال متجرها الرئيسي وموقعها الإلكتروني.

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