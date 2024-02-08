Lambdatest وqualitykiosk Technologies يتعاونان لرفع مستوى ضمان جودة المؤسسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعلن LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة قائمة على السحابة، وQualityKiosk Technologies، وهي مزود خدمات هندسية عالية الجودة معترف بها عالميًا، بفخر عن شراكة إستراتيجية.

تم تصميم الشراكة لتقديم حلول مصممة خصوصًا، مما يُمكّن الشركات من إنشاء وتنفيذ برامج عالية الجودة وخالية من الأخطاء على نطاق واسع. يستفيد هذا التعاون من خبرة QualityKiosk في هندسة الأداء وخدمات ضمان الجودة، والتي تكملها منصة الاختبار المستندة إلى السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من LambdaTest.

أكدت Amalesh Mishra، رئيسة قسم النمو في QualityKiosk Technologies، على أهمية الشراكة، قائلة: "ستكون منصات التيسير الكمي الشاملة ومجموعة حلول الاختبار الخاصة بنا أكثر تأثيرًا الآن. تعزز الشراكة مع LambdaTest بشكل كبير قدرتنا على مساعدة العملاء في تحقيق اختبار الجودة المستمر عبر المتصفحات من خلال منصة LambdaTest السحابية. نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع LambdaTest لتطوير حلول متطورة للنظام البيئي الرقمي المتنامي مع توسيع نطاق الشركات وشحن رمز الجودة بشكل أسرع".

تسمح هذه الشراكة لـ QualityKiosk بالاستفادة من منصة HyperExecute الخاصة بـ LambdaTest، مما يوفر تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومفيد للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps‏ (CI/CD) الخاصة بهم.

قال Asad Khan، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة LambdaTest: "نحن ملتزمون بمنح الشركات منصة اختبار موثوق بها، كما يتضح من تعاوننا المستمر مع QualityKiosk Technologies. هدفنا المشترك هو تمكين الشركات من تحسين عيار برامجها وفعالية اختبارها. ونتطلع إلى استخدام خبرتنا المشتركة لتقديم حلول قائمة على القيمة لعملائنا من المؤسسات".

حول LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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حول QualityKiosk

QualityKiosk Technologies هي أداة تمكين للتحول الرقمي وواحدة من أكبر مزودي حلول هندسة الجودة المستقلين في العالم، مما يساعد الشركات على بناء وإدارة التطبيقات الرقمية لتحقيق الأداء الأمثل وتجربة المستخدم المثالية. تأسست الشركة في عام 2000، وهي متخصصة في توفير أتمتة ضمان الجودة، وضمان الأداء، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وإدارة تجربة العملاء، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والحوكمة والإدارة السحابية، وحلول وخدمات تحليل البيانات.

مع انتشار العمليات في أكثر من 25 دولة وقوة عاملة تضم أكثر من 4000 موظف، تعمل المنظمة على تمكين بعض العلامات التجارية الرائدة في مجال BFSI والتجارة الإلكترونية والسيارات والاتصالات والبث المباشر عبر الإنترنت والترفيه والمستحضرات الصيدلانية من تحقيق أهدافها في تحويل الأعمال. وقد ظهرت شركة QualityKiosk Technologies في تقارير شركات استشارية عالمية مشهورة، بما في ذلك Forrester وGartner وThe Everest Group، وذلك لحلولها الهندسية المبتكرة عالية الجودة القائمة على الملكية الفكرية والأثر الإيجابي الذي أحدثته لعملائها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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