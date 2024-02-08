Lambdatest وqualitykiosk Technologies يتعاونان لرفع مستوى ضمان جودة المؤسسة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تعلن LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة قائمة على السحابة، وQualityKiosk Technologies، وهي مزود خدمات هندسية عالية الجودة معترف بها عالميًا، بفخر عن شراكة إستراتيجية.
تم تصميم الشراكة لتقديم حلول مصممة خصوصًا، مما يُمكّن الشركات من إنشاء وتنفيذ برامج عالية الجودة وخالية من الأخطاء على نطاق واسع. يستفيد هذا التعاون من خبرة QualityKiosk في هندسة الأداء وخدمات ضمان الجودة، والتي تكملها منصة الاختبار المستندة إلى السحابة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من LambdaTest.
أكدت Amalesh Mishra، رئيسة قسم النمو في QualityKiosk Technologies، على أهمية الشراكة، قائلة: "ستكون منصات التيسير الكمي الشاملة ومجموعة حلول الاختبار الخاصة بنا أكثر تأثيرًا الآن. تعزز الشراكة مع LambdaTest بشكل كبير قدرتنا على مساعدة العملاء في تحقيق اختبار الجودة المستمر عبر المتصفحات من خلال منصة LambdaTest السحابية. نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع LambdaTest لتطوير حلول متطورة للنظام البيئي الرقمي المتنامي مع توسيع نطاق الشركات وشحن رمز الجودة بشكل أسرع".
تسمح هذه الشراكة لـ QualityKiosk بالاستفادة من منصة HyperExecute الخاصة بـ LambdaTest، مما يوفر تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومفيد للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) الخاصة بهم.
قال Asad Khan، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة LambdaTest: "نحن ملتزمون بمنح الشركات منصة اختبار موثوق بها، كما يتضح من تعاوننا المستمر مع QualityKiosk Technologies. هدفنا المشترك هو تمكين الشركات من تحسين عيار برامجها وفعالية اختبارها. ونتطلع إلى استخدام خبرتنا المشتركة لتقديم حلول قائمة على القيمة لعملائنا من المؤسسات".
حول LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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حول QualityKiosk
QualityKiosk Technologies هي أداة تمكين للتحول الرقمي وواحدة من أكبر مزودي حلول هندسة الجودة المستقلين في العالم، مما يساعد الشركات على بناء وإدارة التطبيقات الرقمية لتحقيق الأداء الأمثل وتجربة المستخدم المثالية. تأسست الشركة في عام 2000، وهي متخصصة في توفير أتمتة ضمان الجودة، وضمان الأداء، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وإدارة تجربة العملاء، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والحوكمة والإدارة السحابية، وحلول وخدمات تحليل البيانات.
مع انتشار العمليات في أكثر من 25 دولة وقوة عاملة تضم أكثر من 4000 موظف، تعمل المنظمة على تمكين بعض العلامات التجارية الرائدة في مجال BFSI والتجارة الإلكترونية والسيارات والاتصالات والبث المباشر عبر الإنترنت والترفيه والمستحضرات الصيدلانية من تحقيق أهدافها في تحويل الأعمال. وقد ظهرت شركة QualityKiosk Technologies في تقارير شركات استشارية عالمية مشهورة، بما في ذلك Forrester وGartner وThe Everest Group، وذلك لحلولها الهندسية المبتكرة عالية الجودة القائمة على الملكية الفكرية والأثر الإيجابي الذي أحدثته لعملائها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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