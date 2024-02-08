شركة Textron Aviation تعزز دعمها في المملكة العربية السعودية من خلال توسيع علاقتها مع مجموعة الوعلان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Textron Aviation اليوم أنها تخطط لتوسيع علاقتها مع شريك القناة منذ فترة طويلة مجموعة الوعلان من خلال إضافة الموافقة كمرفق خدمة معتمد للمحركات التوربينية من Beechcraft King Air .

تم تصميم وتصنيع طائرة Beechcraft King Air بواسطة شركة Textron Aviation In c. Textron Inc. شركة (رمزها في بورصة NYSE هو: TXT).

قال Bob Gibbs، نائب الرئيس لمبيعات المهام الخاصة بشركة Textron Aviation: "تتمتع مجموعة الوعلان بسجل حافل في تقديم صيانة عالية الجودة وخدمة ممتازة لعملاء Cessna Citation لدينا. وبفضل القاعدة القوية والمتنامية لطائرات King Air في المملكة، فإن هذا الترخيص الأخير يوفر مستوى أكبر من الراحة والدعم داخل البلاد."

تعمل مجموعة الوعلان كمرفق خدمة معتمد لطائرات Cessna Citation منذ عام 2008. ومن خلال جهود المبيعات والدعم المركزة التي تبذلها شركة Textron Aviation في المملكة، فإنها تتطلع إلى مواصلة علاقتها مع مجموعة الوعلان ودعم العملاء في داخل المملكة.

معلومات عن Textron Aviation

نحن نقف وراء الإلهام المحفز على الطيران. ولأكثر من 95 عامًا، قامت شركة Textron Aviation بتمكين أصحاب المهارات والمواهب عبر العلامات التجارية Beechcraft وCessna وHawker لتصميم وتقديم أفضل تجربة طيران من أجل عملائنا.

ومن خلال إنشاء مجموعة تشمل كل شيء بدءًا من طائرات رجال الأعمال والمحركات التوربينية والمكابس العالية الأداء وحتى المهام الخاصة والمنتجات الدفاعية وتلك المخصصة للتدريبات العسكرية، تمتلك شركة Textron Aviation مجموعة منتجات الطيران الأكثر تنوعًا وشمولاً في العالم، وقوة عاملة أنتجت أكثر من نصف طائرات الطيران العام كلها في شتى أنحاء العالم. يعتمد العملاء في أكثر من 170 دولة على أدائنا الرفيع المستوى وموثوقيتنا وتعدد استخدامات منتجاتنا، إلى جانب شبكة خدمة العملاء العالمية الموثوق بها لدينا، لتوفير رحلات طيران مفيدة ومرنة بأسعار معقولة.

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معلومات عن Textron

Textron هي شركة متعددة الصناعات تستفيد من شبكتها العالمية من شركات الطيران وكيانات الدفاع والصناعة والمال لتزويد العملاء بالحلول والخدمات المبتكرة. وتشتهر شركة Textron في جميع أنحاء العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل Bell، وCessna، وBeechcraft، وPipistrel، وJacobsen، وKautex، وLycoming، وEZ-GO، وArctic Cat، وTextron Systems. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: .

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