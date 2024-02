شركة Textron Aviation تعزز دعمها في المملكة العربية السعودية من خلال توسيع علاقتها مع مجموعة الوعلان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Textron Aviation اليوم أنها تخطط لتوسيع علاقتها مع شريك القناة منذ فترة طويلة مجموعة الوعلان من خلال إضافة الموافقة كمرفق خدمة معتمد للمحركات التوربينية من Beechcraft King Air .

تم تصميم وتصنيع طائرة Beechcraft King Air بواسطة شركة Textron Aviation In c. Textron Inc. شركة (رمزها في بورصة NYSE هو: TXT).

قال Bob Gibbs، نائب الرئيس لمبيعات المهام الخاصة بشركة Textron Aviation: "تتمتع مجموعة الوعلان بسجل حافل في تقديم صيانة عالية الجودة وخدمة ممتازة لعملاء Cessna Citation لدينا. وبفضل القاعدة القوية والمتنامية لطائرات King Air في المملكة، فإن هذا الترخيص الأخير يوفر مستوى أكبر من الراحة والدعم داخل البلاد."

تعمل مجموعة الوعلان كمرفق خدمة معتمد لطائرات Cessna Citation منذ عام 2008. ومن خلال جهود المبيعات والدعم المركزة التي تبذلها شركة Textron Aviation في المملكة، فإنها تتطلع إلى مواصلة علاقتها مع مجموعة الوعلان ودعم العملاء في داخل المملكة.

معلومات عن Textron Aviation

نحن نقف وراء الإلهام المحفز على الطيران. ولأكثر من 95 عامًا، قامت شركة Textron Aviation بتمكين أصحاب المهارات والمواهب عبر العلامات التجارية Beechcraft وCessna وHawker لتصميم وتقديم أفضل تجربة طيران من أجل عملائنا.

ومن خلال إنشاء مجموعة تشمل كل شيء بدءًا من طائرات رجال الأعمال والمحركات التوربينية والمكابس العالية الأداء وحتى المهام الخاصة والمنتجات الدفاعية وتلك المخصصة للتدريبات العسكرية، تمتلك شركة Textron Aviation مجموعة منتجات الطيران الأكثر تنوعًا وشمولاً في العالم، وقوة عاملة أنتجت أكثر من نصف طائرات الطيران العام كلها في شتى أنحاء العالم. يعتمد العملاء في أكثر من 170 دولة على أدائنا الرفيع المستوى وموثوقيتنا وتعدد استخدامات منتجاتنا، إلى جانب شبكة خدمة العملاء العالمية الموثوق بها لدينا، لتوفير رحلات طيران مفيدة ومرنة بأسعار معقولة.

للمزيد من المعلوماتـ تفضل بزيارة | | .

معلومات عن Textron

Textron هي شركة متعددة الصناعات تستفيد من شبكتها العالمية من شركات الطيران وكيانات الدفاع والصناعة والمال لتزويد العملاء بالحلول والخدمات المبتكرة. وتشتهر شركة Textron في جميع أنحاء العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل Bell، وCessna، وBeechcraft، وPipistrel، وJacobsen، وKautex، وLycoming، وEZ-GO، وArctic Cat، وTextron Systems. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: .

تعد بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، قد تتوقع الإيرادات أو تصف الاستراتيجيات أو الأهداف أو التوقعات أو غيرها من الأمور غير التاريخية؛ وهذه البيانات صالحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة بشكل صريح أو ضمني في هذه البيانات التطلعية.

