IHS Towers توسّع نطاق الشراكة مع Airtel Africa من خلال تجديد العقد وتوسيع نطاقه في نيجيريا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --
أعلنت اليوم شركة IHS Nigeria والكيانات ذات الصلة، وهي شركات تابعة لشركة IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (IHS Towers)، وهي واحدة من أكبر المالكين المستقلين والمشغلين والمطورين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، وشركة Airtel Nigeria؛ إحدى الشركات التابعة لشركة Airtel Africa Plc (LSE:AAF)؛ إحدى أكبر شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول في القارة الأفريقية، عن التزامها لشركة Airtel Nigeria بالحصول على 3950 إيجارًا خلال الخمس سنوات المقبلة (مع توقُّع الأغلبية خلال 2024/2025) ومددت مدة إيجاراتها الحالية لتشمل نحو 6000 إيجار حتى ديسمبر 2031.
تتضمن الاتفاقية 2500 توصيل شبكي، بالإضافة إلى تعديلات شبكات الجيل الخامس (5G) وبنائها لتناسب المواقع التي ستمتلكها وتديرها شركة IHS Nigeria.
ووفقًا لاستراتيجية الاستدامة لشركة Airtel Africa التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، وخطط IHS Towers لمتابعة خارطة طريق الحد من الكربون التي تهدف إلى تقليل مقياس كثافة IHS Towers بنسبة 50% بحلول عام 2030، اتفقت الشركتان على التعاون في مبادرات خضراء جديدة في المواقع الجماعية خلال الفترة المقبلة.
قال Sam Darwish ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IHS Towers : "إن توسيع علاقتنا وتجديدها مع Airtel Nigeria شهادة على التزامنا المستمر بخدمة عملائنا ومتطلبات الاتصالات في إفريقيا. لقد كانت شركة Airtel Nigeria، بالإضافة إلى شركة Airtel Africa التي نوفر لها خدماتنا في أسواق أخرى في إفريقيا، شريكًا طويل الأمد لشركة IHS، ويسعدني أننا نواصل تعزيز تعاوننا للمساعدة في تسهيل الاتصال المحمول في أكبر أسواقنا، ودعم عملائنا في طرح مواقع جديدة في كل أنحاء نيجيريا".
حول IHS Towers : تُعد IHS Towers من أكبر المالكين والمشغلين والمطورين المستقلين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، وهي واحدة من كبرى شركات الأبراج المستقلة متعددة الجنسيات التي تركز فقط على الأسواق الناشئة. وتمتلك الشركة ما يقرب من 40 ألف برج في أسواقها الـ 11، بما في ذلك البرازيل، والكاميرون وكولومبيا، وكوت ديفوار، ومصر، والكويت، ونيجيريا، وبيرو، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
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