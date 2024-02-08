IHS Towers توسّع نطاق الشراكة مع Airtel Africa من خلال تجديد العقد وتوسيع نطاقه في نيجيريا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )أعلنت اليوم شركة IHS Nigeria والكيانات ذات الصلة، وهي شركات تابعة لشركة IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (IHS Towers)، وهي واحدة من أكبر المالكين المستقلين والمشغلين والمطورين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، وشركة Airtel Nigeria؛ إحدى الشركات التابعة لشركة Airtel Africa Plc (LSE:AAF)؛ إحدى أكبر شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول في القارة الأفريقية، عن التزامها لشركة Airtel Nigeria بالحصول على 3950 إيجارًا خلال الخمس سنوات المقبلة (مع توقُّع الأغلبية خلال 2024/2025) ومددت مدة إيجاراتها الحالية لتشمل نحو 6000 إيجار حتى ديسمبر 2031.

تتضمن الاتفاقية 2500 توصيل شبكي، بالإضافة إلى تعديلات شبكات الجيل الخامس (5G) وبنائها لتناسب المواقع التي ستمتلكها وتديرها شركة IHS Nigeria.

ووفقًا لاستراتيجية الاستدامة لشركة Airtel Africa التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، وخطط IHS Towers لمتابعة خارطة طريق الحد من الكربون التي تهدف إلى تقليل مقياس كثافة IHS Towers بنسبة 50% بحلول عام 2030، اتفقت الشركتان على التعاون في مبادرات خضراء جديدة في المواقع الجماعية خلال الفترة المقبلة.

قال Sam Darwish ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IHS Towers : "إن توسيع علاقتنا وتجديدها مع Airtel Nigeria شهادة على التزامنا المستمر بخدمة عملائنا ومتطلبات الاتصالات في إفريقيا. لقد كانت شركة Airtel Nigeria، بالإضافة إلى شركة Airtel Africa التي نوفر لها خدماتنا في أسواق أخرى في إفريقيا، شريكًا طويل الأمد لشركة IHS، ويسعدني أننا نواصل تعزيز تعاوننا للمساعدة في تسهيل الاتصال المحمول في أكبر أسواقنا، ودعم عملائنا في طرح مواقع جديدة في كل أنحاء نيجيريا".

حول IHS Towers : تُعد IHS Towers من أكبر المالكين والمشغلين والمطورين المستقلين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، وهي واحدة من كبرى شركات الأبراج المستقلة متعددة الجنسيات التي تركز فقط على الأسواق الناشئة. وتمتلك الشركة ما يقرب من 40 ألف برج في أسواقها الـ 11، بما في ذلك البرازيل، والكاميرون وكولومبيا، وكوت ديفوار، ومصر، والكويت، ونيجيريا، وبيرو، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

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