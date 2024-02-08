PUMA تحصل على أعلى درجة لسياسات تغير المناخ والشفافية من منظمة CDP

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أشادت منظمة CDP البيئية العالمية غير الربحية بشركة PUMA للمنتجات الرياضية بفضل ريادتها في مجال شفافية الشركات وأدائها فيما يتعلق بتغير المناخ، ما يضمن لها مكانًا في "القائمة A" السنوية.
استنادًا إلى البيانات الواردة في استبيان تغير المناخ لعام 2023 الذي أجرته منظمة CDP، تُعد PUMA واحدة من عدد صغير من الشركات التي حصلت على الدرجة "A" - من بين 23000 شركة شاركت في الاستبيان. وتم إدراج PUMA في "القائمة A" للعام الثاني على التوالي.
قالت Anne Laure Descours، كبيرة مسؤولي التوريد في PUMA: "يمثل تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لدينا أولوية بالنسبة إلى PUMA، سواء في سلسلة التوريد أو في مكاتبنا ومتاجرنا ومستودعاتنا الخاصة". "ويشكل إدراجنا في القائمة "A" لمنظمة CDP إشادة كبيرة بجهودنا، لكننا لن نكون راضين عن أنفسنا وسنمضي قدمًا في تحقيق أهدافنا المتعلقة بإزالة الكربون."
تهدف PUMA إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في كل مراحل سلسلة الأنشطة المولدة القيمة بأكملها. ويتضمن ذلك مصادر المواد الخام وإنتاج الأقمشة والسلع المكتملة والخدمات اللوجستية وإمدادات الطاقة لمستودعات PUMA ومتاجرها ومكاتبها وحتى أسطول سيارات الشركة.
قالت Lindita Xhaferi-Salihu، رئيسة مشاركة القطاع في جهود الأمم المتحدة لتغير المناخ: "بالنسبة إلى الموقعين على ميثاق صناعة الأزياء للإجراءات المتعلقة بالمناخ، يُعد كشف البيانات لمنظمة CDP مطلبًا أساسيًا؛ لأن الشفافية ضرورية لتحليل الإجراءات المتعلقة بالمناخ والتقدم المحرز فيه وفهمها". "ونحن نهنئ PUMA على إدراجها ضمن القائمة A لمنظمة CDP للعام الثاني على التوالي ونشكر الشركة على قيادتها المستمرة في هذا المجال."
في عام 2023، زوّد موردو PUMA الأساسيون من المستوى 1 الذين ينتجون السلع المكتملة استخدامهم للطاقة المتجددة بنسبة 23.1%، في حين ارتفعت حصة الطاقة المتجددة بين موردي PUMA الأساسيين من المستوى 2 الذين يصنعون المواد إلى 21.7%. وتوفر PUMA طاقة متجددة بنسبة 100%، بما في ذلك شهادات سمات الطاقة المتجددة، للكيانات التابعة لها.
في العام الماضي، شحنت PUMA فقط 0.3% من منتجاتها عن طريق الجو وتحولت إلى الشحن منخفض الانبعاثات مع شريكتها اللوجستية Maersk. ويتكون أسطول سيارات PUMA الآن من مركبات خالية من الانبعاثات أو منخفضة الانبعاثات بنسبة 35%.
شركة PUMA
PUMA هي إحدى العلامات التجارية للمنتجات الرياضية الرائدة في العالم التي تصمم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطورها وتبيعها وتسوّق لها. وعلى مدار 75 عامًا، عكفت PUMA على دفع الرياضة والثقافة إلى الأمام بكل قوتها من خلال ابتكار منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. وتنتج PUMA منتجات عالية الأداء ومناسبة لأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والجولف ورياضة السيارات. بالإضافة إلى أنها تتعاون مع شركات تصميم وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء التأثيرات الرياضية على ثقافة الشارع وأزيائه. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل لديها حوالي 20000 شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هرتسوغن آوراخ/ألمانيا.
منظمة CDP
CDP هي منظمة عالمية غير ربحية تدير نظام الكشف عن الآثار البيئية على مستوى العالم للشركات والمدن والولايات والمناطق. وتأسست منظمة CDP في عام 2000 وتعمل مع أكثر من 740 مؤسسة مالية برأس مال يبلغ أكثر من 136 تريليون دولار في شكل أصول، وكانت رائدة في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتحفيز الشركات على الكشف عن آثارها البيئية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد المائية وحماية الغابات. وكشفت أكثر من 24000 منظمة حول العالم عن البيانات من خلال منظمة CDP في عام 2023، مع أكثر من 23000 شركة - بما في ذلك الشركات المدرجة التي تبلغ قيمتها ثلثي رأس مال السوق العالمي - وأكثر من 1100 مدينة ودولة ومنطقة. وتلتزم منظمة CDP بتوصيات TCFD تمامًا، ولديها أكبر قاعدة بيانات بيئية في العالم، وتُستخدم درجات منظمة CDP على نطاق واسع لدفع قرارات الاستثمار والمشتريات نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ومستدام ومرن. بالإضافة إلى أن منظمة CDP عضو مؤسس في مبادرة Science Based Targets وWe Mean Business Coalition وThe Investor Agenda ومبادرة Net Zero Asset Managers. تفضل بزيارة cdp أو تابعنا على @CDP لاكتشاف المزيد.
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