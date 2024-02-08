PUMA تحصل على أعلى درجة لسياسات تغير المناخ والشفافية من منظمة CDP

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أشادت منظمة CDP البيئية العالمية غير الربحية بشركة PUMA للمنتجات الرياضية بفضل ريادتها في مجال شفافية الشركات وأدائها فيما يتعلق بتغير المناخ، ما يضمن لها مكانًا في "القائمة A" السنوية.

استنادًا إلى البيانات الواردة في استبيان تغير المناخ لعام 2023 الذي أجرته منظمة CDP، تُعد PUMA واحدة من عدد صغير من الشركات التي حصلت على الدرجة "A" - من بين 23000 شركة شاركت في الاستبيان. وتم إدراج PUMA في "القائمة A" للعام الثاني على التوالي.

قالت Anne Laure Descours، كبيرة مسؤولي التوريد في PUMA: "يمثل تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لدينا أولوية بالنسبة إلى PUMA، سواء في سلسلة التوريد أو في مكاتبنا ومتاجرنا ومستودعاتنا الخاصة". "ويشكل إدراجنا في القائمة "A" لمنظمة CDP إشادة كبيرة بجهودنا، لكننا لن نكون راضين عن أنفسنا وسنمضي قدمًا في تحقيق أهدافنا المتعلقة بإزالة الكربون."

تهدف PUMA إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في كل مراحل سلسلة الأنشطة المولدة القيمة بأكملها. ويتضمن ذلك مصادر المواد الخام وإنتاج الأقمشة والسلع المكتملة والخدمات اللوجستية وإمدادات الطاقة لمستودعات PUMA ومتاجرها ومكاتبها وحتى أسطول سيارات الشركة.

قالت Lindita Xhaferi-Salihu، رئيسة مشاركة القطاع في جهود الأمم المتحدة لتغير المناخ: "بالنسبة إلى الموقعين على ميثاق صناعة الأزياء للإجراءات المتعلقة بالمناخ، يُعد كشف البيانات لمنظمة CDP مطلبًا أساسيًا؛ لأن الشفافية ضرورية لتحليل الإجراءات المتعلقة بالمناخ والتقدم المحرز فيه وفهمها". "ونحن نهنئ PUMA على إدراجها ضمن القائمة A لمنظمة CDP للعام الثاني على التوالي ونشكر الشركة على قيادتها المستمرة في هذا المجال."

في عام 2023، زوّد موردو PUMA الأساسيون من المستوى 1 الذين ينتجون السلع المكتملة استخدامهم للطاقة المتجددة بنسبة 23.1%، في حين ارتفعت حصة الطاقة المتجددة بين موردي PUMA الأساسيين من المستوى 2 الذين يصنعون المواد إلى 21.7%. وتوفر PUMA طاقة متجددة بنسبة 100%، بما في ذلك شهادات سمات الطاقة المتجددة، للكيانات التابعة لها.

في العام الماضي، شحنت PUMA فقط 0.3% من منتجاتها عن طريق الجو وتحولت إلى الشحن منخفض الانبعاثات مع شريكتها اللوجستية Maersk. ويتكون أسطول سيارات PUMA الآن من مركبات خالية من الانبعاثات أو منخفضة الانبعاثات بنسبة 35%.

شركة PUMA

PUMA هي إحدى العلامات التجارية للمنتجات الرياضية الرائدة في العالم التي تصمم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطورها وتبيعها وتسوّق لها. وعلى مدار 75 عامًا، عكفت PUMA على دفع الرياضة والثقافة إلى الأمام بكل قوتها من خلال ابتكار منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. وتنتج PUMA منتجات عالية الأداء ومناسبة لأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والجولف ورياضة السيارات. بالإضافة إلى أنها تتعاون مع شركات تصميم وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء التأثيرات الرياضية على ثقافة الشارع وأزيائه. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل لديها حوالي 20000 شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هرتسوغن آوراخ/ألمانيا.

منظمة CDP

CDP هي منظمة عالمية غير ربحية تدير نظام الكشف عن الآثار البيئية على مستوى العالم للشركات والمدن والولايات والمناطق. وتأسست منظمة CDP في عام 2000 وتعمل مع أكثر من 740 مؤسسة مالية برأس مال يبلغ أكثر من 136 تريليون دولار في شكل أصول، وكانت رائدة في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتحفيز الشركات على الكشف عن آثارها البيئية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد المائية وحماية الغابات. وكشفت أكثر من 24000 منظمة حول العالم عن البيانات من خلال منظمة CDP في عام 2023، مع أكثر من 23000 شركة - بما في ذلك الشركات المدرجة التي تبلغ قيمتها ثلثي رأس مال السوق العالمي - وأكثر من 1100 مدينة ودولة ومنطقة. وتلتزم منظمة CDP بتوصيات TCFD تمامًا، ولديها أكبر قاعدة بيانات بيئية في العالم، وتُستخدم درجات منظمة CDP على نطاق واسع لدفع قرارات الاستثمار والمشتريات نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ومستدام ومرن. بالإضافة إلى أن منظمة CDP عضو مؤسس في مبادرة Science Based Targets وWe Mean Business Coalition وThe Investor Agenda ومبادرة Net Zero Asset Managers. تفضل بزيارة cdp أو تابعنا على ‎@CDP لاكتشاف المزيد.

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