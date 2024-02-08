MSCI توسِّع عروض المؤشرات المخصَّصة من خلال الاستحواذ على شركة Foxberry

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدِّم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم عن أنها وقَّعت اتفاقية شراء للاستحواذ على شركة Foxberry، والتي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها وتقدِّم خدمات تكنولوجيا مؤشرات المكاتب الأمامية للمستثمرين.
تأسست شركة Foxberry في عام 2014 بهدف إعداد وتقديم حلول استثمارية تعتمد على التكنولوجيا، وتأخذ بعين الاعتبار مجموعة مُحدَّدة من المعايير، وتزيد القيمة المضافة للمستخدمين النهائيين. يتم تمكين هذه الحلول من خلال منصَّة foxf9® التابعة لشركة Foxberry، وهي منصَّة شاملة لتقديم المؤشرات والتحليلات ومصمَّمة للتعامل مع تطبيقات إنشاء المؤشرات ونمذجة المخاطر الأكثر تعقيدًا. تصب المنصَّة تركيزها على إنشاء المؤشرات ووضع الاستراتيجيات من خلال التخصيص الفائق، وقدرات الاختبار والمحاكاة الشاملة، ومعايير الاستدامة، وإعداد التقارير.
سيؤدي التكامل الاستراتيجي بين شركة Foxberry ومجموعة أدوات وضع المؤشرات والتحليلات foxf9® إلى تعزيز آلية توفُّر مجموعة حلول تخصيص المؤشرات الحالية من MSCI. وإزاء توفير تجربة تفاعلية جديدة تتمحور حول العميل، ستعمل MSCI على توسيع نطاق قدرتها على تقديم أفكار العملاء من خلال المحاكاة والتحليل وطرح ميزات جديدة ذات صلة بمجموعة واسعة من المستثمرين.
"يواجه المستثمرون تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين الأهداف الاستثمارية المتنافسة. "سيُمكِّن هذا الاستحواذ شركة MSCI من استيفاء الطلب بشكل أفضل على محافظ الأعمال المخصَّصة التي تعكس وجهات نظر فريدة وتحقق نتائج مُحدَّدة، مما يؤكد التزامنا بتوفير حلول مخصَّصة لإدارة المؤشرات"، حسبما صرَّحت Jana Haines ، رئيسة إدارة المؤشرات في MSCI .
ومن جانبه صرَّح Henrik Brunlid ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Foxberry قائلاً : "ستؤدي عملية الدمج بين شركتي Foxberry MSCI إلى تحسين حلقات الملاحظات لعملائنا بشكل كبير في جميع المجالات المتعلقة بمؤشر البحث والتطوير". "تنتابنا حالة من الحماس الشديد حقًا للانضمام إلى MSCI في الجزء التالي من رحلتنا في بناء الجيل القادم من تكنولوجيا وضع المؤشرات."
“شركة Foxberry صمَّمت تكنولوجيا foxf9® الخاصة بها لتمكين آلية وضع المؤشرات والتخصيص الفائق. "وبفضل تضافر الجهود والتعاون مع MSCI، الشركة الرائدة عالميًا في وضع المؤشرات، نتطلع إلى تعزيز وتوسيع نطاق ابتكار المؤشرات، والاستفادة من البيانات وأدوات التحسين ذات المستوى العالمي لدى MSCI"، حسبما صرَّح Peter Fors ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Foxberry .
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ومن غير المتوقَّع أن يحدِث التأثير المالي للصفقة تغييرًا جوهريًا في شركة MSCI. ومن المزمع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2024، رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. سيتم عرض النتائج المالية لشركة Foxberry كجزء من قطاع إعداد التقارير الخاص بمؤشر MSCI.
نبذة عن شركة MSCI Inc .
إن شركة MSCI مُقدِّم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة ، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة . MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بعملية الاستحواذ المخطط لها وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI، والتي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المُقدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 10 فبراير 2023 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
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