MSCI توسِّع عروض المؤشرات المخصَّصة من خلال الاستحواذ على شركة Foxberry

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدِّم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي، اليوم عن أنها وقَّعت اتفاقية شراء للاستحواذ على شركة Foxberry، والتي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها وتقدِّم خدمات تكنولوجيا مؤشرات المكاتب الأمامية للمستثمرين.

تأسست شركة Foxberry في عام 2014 بهدف إعداد وتقديم حلول استثمارية تعتمد على التكنولوجيا، وتأخذ بعين الاعتبار مجموعة مُحدَّدة من المعايير، وتزيد القيمة المضافة للمستخدمين النهائيين. يتم تمكين هذه الحلول من خلال منصَّة foxf9® التابعة لشركة Foxberry، وهي منصَّة شاملة لتقديم المؤشرات والتحليلات ومصمَّمة للتعامل مع تطبيقات إنشاء المؤشرات ونمذجة المخاطر الأكثر تعقيدًا. تصب المنصَّة تركيزها على إنشاء المؤشرات ووضع الاستراتيجيات من خلال التخصيص الفائق، وقدرات الاختبار والمحاكاة الشاملة، ومعايير الاستدامة، وإعداد التقارير.

سيؤدي التكامل الاستراتيجي بين شركة Foxberry ومجموعة أدوات وضع المؤشرات والتحليلات foxf9® إلى تعزيز آلية توفُّر مجموعة حلول تخصيص المؤشرات الحالية من MSCI. وإزاء توفير تجربة تفاعلية جديدة تتمحور حول العميل، ستعمل MSCI على توسيع نطاق قدرتها على تقديم أفكار العملاء من خلال المحاكاة والتحليل وطرح ميزات جديدة ذات صلة بمجموعة واسعة من المستثمرين.

"يواجه المستثمرون تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين الأهداف الاستثمارية المتنافسة. "سيُمكِّن هذا الاستحواذ شركة MSCI من استيفاء الطلب بشكل أفضل على محافظ الأعمال المخصَّصة التي تعكس وجهات نظر فريدة وتحقق نتائج مُحدَّدة، مما يؤكد التزامنا بتوفير حلول مخصَّصة لإدارة المؤشرات"، حسبما صرَّحت Jana Haines ، رئيسة إدارة المؤشرات في MSCI .

ومن جانبه صرَّح Henrik Brunlid ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Foxberry قائلاً : "ستؤدي عملية الدمج بين شركتي Foxberry MSCI إلى تحسين حلقات الملاحظات لعملائنا بشكل كبير في جميع المجالات المتعلقة بمؤشر البحث والتطوير". "تنتابنا حالة من الحماس الشديد حقًا للانضمام إلى MSCI في الجزء التالي من رحلتنا في بناء الجيل القادم من تكنولوجيا وضع المؤشرات."

“شركة Foxberry صمَّمت تكنولوجيا foxf9® الخاصة بها لتمكين آلية وضع المؤشرات والتخصيص الفائق. "وبفضل تضافر الجهود والتعاون مع MSCI، الشركة الرائدة عالميًا في وضع المؤشرات، نتطلع إلى تعزيز وتوسيع نطاق ابتكار المؤشرات، والاستفادة من البيانات وأدوات التحسين ذات المستوى العالمي لدى MSCI"، حسبما صرَّح Peter Fors ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Foxberry .

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ومن غير المتوقَّع أن يحدِث التأثير المالي للصفقة تغييرًا جوهريًا في شركة MSCI. ومن المزمع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2024، رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. سيتم عرض النتائج المالية لشركة Foxberry كجزء من قطاع إعداد التقارير الخاص بمؤشر MSCI.

نبذة عن شركة MSCI Inc .

إن شركة MSCI مُقدِّم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة ، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية. لمعرفة المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة . MSCI#IR

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بعملية الاستحواذ المخطط لها وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك تحديد العبارات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" أو "يمكن" أو "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يسعى" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "محتمل" أو "مستمر" أو عكس هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. يجب ألا تعتمد اعتمادًا غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى، تكون في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI، والتي يمكن أن تؤثر ماديًا على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن العثور على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في التقرير السنوي لشركة MSCI عن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المُقدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (" SEC") في 10 فبراير 2023 وفي التقارير ربع السنوية عن النموذج 10-Q والتقارير الحالية عن النموذج 8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أيٌّ من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لشركة MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات النظر الحالية لشركة MSCI فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. لا تتحمل MSCI أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لأيّ سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.