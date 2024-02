هل Jennifer Coolidge روبوت؟ إعلان جديد من خدمة العملاء الحية للأحداث البارزة من Discover

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قبل انطلاق اللعبة الكبيرة (The Big Game) يوم الأحد الموافق 11 فبراير، ستكشف Discover النقاب عن إعلان تجاري جديد من حملة العلامة التجارية "Especially for Everyone" بطولة الممثلة Jennifer Coolidge الحائزة على الجوائز. في الإعلان الذي يحمل عنوان "الروبوتات (Robots)"، تجد Coolidge نفسها في موقف مشابه، فتتصل بخدمة العملاء وتتوقع أن تتفاعل فقط مع الروبوت.

يستخدم إعلان "الروبوتات (Robots)" أداء Coolidge الكوميدي لتسليط الضوء على التوقعات المزعجة لدى المستهلكين عند اتصالهم بخدمة العملاء. ووفقًا لاستبيان أجرته Discover وDynata مؤخرًا، يفضل 95% من الأمريكيين التعامل مع موظف خدمة عملاء حية بدلاً من روبوت خدمة العملاء.

يمكنك مشاهدة إعلان "الروبوتات (Robots)" الكامل لمدة 30 ثانية من هنا .

تقول Jennifer Coolidge "ربما كانت صدفة محضة أن يكون هذا الموضوع التجاري السبب وراء وجودي". "لا أتذكر أنني أخبرت أحدًا في Discover عن صراعاتي اليومية مع التكنولوجيا، فاليوم يبدأ بهاتفي وشراء الأغراض عبر الإنترنت؛ سواء تذاكر الطيران والملابس وأي شيء آخر أحتاج إليه بسرعة. عندما أحتاج إلى مساعدة سريعة من خدمة العملاء بخصوص شيء ما، سأصل إلى نقطة معينة في العمل مع الروبوت ثم أعلق في هذه المتاهة التي لا أستطيع الخروج منها. ثم تتم إعادتي إلى البداية، ما يدفعني إلى الجنون. رغم أنه شيء عادةً ما يستطيع الإنسان إصلاحه في ثانيتين."

تقول Jennifer Murillo، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Discover "لقد أصبح من الصعوبة الآخذة في التزايد العثور على خدمة عملاء رائعة، ولكن يمكن لعملاء Discover التحدث إلى موظف حي في الولايات المتحدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع". "تضفي Jennifer Coolidge عبقريتها الكوميدية على إعلاننا الأخير، وهذه المرة لإضفاء الحيوية على تجربة رائعة ومتجددة نقدمها لعملائنا كل يوم."

تقول Kirsten Rutherford، المدير الإبداعي التنفيذي لدى TBWA\Chiat\Day LA "لقد استطعنا الاستفادة من الحقيقة الإنسانية التي مفادها أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتوقون إلى أن يتم الاعتزاز بهم وتقديرهم، وهو ما يتضمن التحدث إلى أشخاص حقيقيين عند محاولة الوصول إلى خدمة العملاء". "لقد أبرزت Jennifer Coolidge هذه الحقيقة بصورة حية ما كان ليتم تقديمها إلا بطريقة تعتمد على خبرتها الكوميدية. تدور منصة العلامة التجارية "Especially for Everyone" بشكل كامل حول كيفية ضمان إشعار منتجات Discover وخدماتها جميع العملاء بالتقدير وتبديد الفكرة القديمة التي تفيد بأن أفضل التجارب محجوزة لقلة مختارة."

يوجد لدى Discover موظفو خدمة عملاء حية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكنهم تقديم المساعدة بشأن نشاط حسابك ومزاياه والكثير غير ذلك. تُرجى ملاحظة أن بعض الخدمات قد تتطلب مساعدة المتخصصين الذين قد لا يكونون متاحين دائمًا. لمعرفة المزيد عن التزام Discover تجاه خدمة العملاء، تفضل بزيارة أو اتصل على الرقم ‎1-800-DISCOVER.

منهجية الاستبيان

تم إجراء استبيان Discover الذي شمل 1055 شخصًا في كل أنحاء الولايات المتحدة عبر الإنترنت في الفترة من 12 يناير 2024 إلى 14 يناير 2024 بواسطة Dynata. كان المشاركون في الاستطلاع ممثلين على الصعيد الوطني حسب الجنس والعمر والعرق والانتماء العرقي باستخدام بيانات التعداد السكاني لعام 2020. وقد مثَّل النساء نسبة 52% في حين مثَّل الرجال نسبة 48% من المشاركين الذين كانت لديهم مجموعة متنوعة كبيرة من مصادر الدخل. وبلغت أعمار جميع من شملهم الاستبيان 18 عامًا أو أكثر. وكان هامش الخطأ في الاستبيان +/-3%.

نبذة عن Discover

Discover Financial Services (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DFS) هي شركة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع الرقمية صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في الخدمات المالية الأمريكية. منذ إنشائها في عام 1986، أصبحت الشركة إحدى أكبر الشركات المُصدِرة للبطاقات في الولايات المتحدة. تُصدر الشركة بطاقة Discover®‎ الرائدة في مجال المكافآت النقدية في أمريكا، وتقدم القروض الشخصية وقروض الإسكان والحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهادات الإيداع من خلال أعمالها المصرفية. وهي تدير شبكة Discover Global Network®‎ المكوّنة من Discover Network، والتي تضم ملايين التجار ومواقع الوصول إلى الأموال النقدية؛ وPULSE®‎، إحدى شبكات الصراف الآلي (ATM)/الخصم الرائدة في البلاد؛ وDiners Club International®‎، وهي شبكة مدفوعات عالمية تحظى بقبول في كل أنحاء العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

