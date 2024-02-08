هل Jennifer Coolidge روبوت؟ إعلان جديد من خدمة العملاء الحية للأحداث البارزة من Discover

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قبل انطلاق اللعبة الكبيرة (The Big Game) يوم الأحد الموافق 11 فبراير، ستكشف Discover النقاب عن إعلان تجاري جديد من حملة العلامة التجارية "Especially for Everyone" بطولة الممثلة Jennifer Coolidge الحائزة على الجوائز. في الإعلان الذي يحمل عنوان "الروبوتات (Robots)"، تجد Coolidge نفسها في موقف مشابه، فتتصل بخدمة العملاء وتتوقع أن تتفاعل فقط مع الروبوت.

يستخدم إعلان "الروبوتات (Robots)" أداء Coolidge الكوميدي لتسليط الضوء على التوقعات المزعجة لدى المستهلكين عند اتصالهم بخدمة العملاء. ووفقًا لاستبيان أجرته Discover وDynata مؤخرًا، يفضل 95% من الأمريكيين التعامل مع موظف خدمة عملاء حية بدلاً من روبوت خدمة العملاء.

يمكنك مشاهدة إعلان "الروبوتات (Robots)" الكامل لمدة 30 ثانية من هنا .

تقول Jennifer Coolidge "ربما كانت صدفة محضة أن يكون هذا الموضوع التجاري السبب وراء وجودي". "لا أتذكر أنني أخبرت أحدًا في Discover عن صراعاتي اليومية مع التكنولوجيا، فاليوم يبدأ بهاتفي وشراء الأغراض عبر الإنترنت؛ سواء تذاكر الطيران والملابس وأي شيء آخر أحتاج إليه بسرعة. عندما أحتاج إلى مساعدة سريعة من خدمة العملاء بخصوص شيء ما، سأصل إلى نقطة معينة في العمل مع الروبوت ثم أعلق في هذه المتاهة التي لا أستطيع الخروج منها. ثم تتم إعادتي إلى البداية، ما يدفعني إلى الجنون. رغم أنه شيء عادةً ما يستطيع الإنسان إصلاحه في ثانيتين."

تقول Jennifer Murillo، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة Discover "لقد أصبح من الصعوبة الآخذة في التزايد العثور على خدمة عملاء رائعة، ولكن يمكن لعملاء Discover التحدث إلى موظف حي في الولايات المتحدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع". "تضفي Jennifer Coolidge عبقريتها الكوميدية على إعلاننا الأخير، وهذه المرة لإضفاء الحيوية على تجربة رائعة ومتجددة نقدمها لعملائنا كل يوم."

تقول Kirsten Rutherford، المدير الإبداعي التنفيذي لدى TBWA\Chiat\Day LA "لقد استطعنا الاستفادة من الحقيقة الإنسانية التي مفادها أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتوقون إلى أن يتم الاعتزاز بهم وتقديرهم، وهو ما يتضمن التحدث إلى أشخاص حقيقيين عند محاولة الوصول إلى خدمة العملاء". "لقد أبرزت Jennifer Coolidge هذه الحقيقة بصورة حية ما كان ليتم تقديمها إلا بطريقة تعتمد على خبرتها الكوميدية. تدور منصة العلامة التجارية "Especially for Everyone" بشكل كامل حول كيفية ضمان إشعار منتجات Discover وخدماتها جميع العملاء بالتقدير وتبديد الفكرة القديمة التي تفيد بأن أفضل التجارب محجوزة لقلة مختارة."

يوجد لدى Discover موظفو خدمة عملاء حية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويمكنهم تقديم المساعدة بشأن نشاط حسابك ومزاياه والكثير غير ذلك. تُرجى ملاحظة أن بعض الخدمات قد تتطلب مساعدة المتخصصين الذين قد لا يكونون متاحين دائمًا. لمعرفة المزيد عن التزام Discover تجاه خدمة العملاء، تفضل بزيارة أو اتصل على الرقم ‎1-800-DISCOVER.

منهجية الاستبيان

تم إجراء استبيان Discover الذي شمل 1055 شخصًا في كل أنحاء الولايات المتحدة عبر الإنترنت في الفترة من 12 يناير 2024 إلى 14 يناير 2024 بواسطة Dynata. كان المشاركون في الاستطلاع ممثلين على الصعيد الوطني حسب الجنس والعمر والعرق والانتماء العرقي باستخدام بيانات التعداد السكاني لعام 2020. وقد مثَّل النساء نسبة 52% في حين مثَّل الرجال نسبة 48% من المشاركين الذين كانت لديهم مجموعة متنوعة كبيرة من مصادر الدخل. وبلغت أعمار جميع من شملهم الاستبيان 18 عامًا أو أكثر. وكان هامش الخطأ في الاستبيان +/-3%.

نبذة عن Discover

Discover Financial Services (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DFS) هي شركة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع الرقمية صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة في الخدمات المالية الأمريكية. منذ إنشائها في عام 1986، أصبحت الشركة إحدى أكبر الشركات المُصدِرة للبطاقات في الولايات المتحدة. تُصدر الشركة بطاقة Discover®‎ الرائدة في مجال المكافآت النقدية في أمريكا، وتقدم القروض الشخصية وقروض الإسكان والحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهادات الإيداع من خلال أعمالها المصرفية. وهي تدير شبكة Discover Global Network®‎ المكوّنة من Discover Network، والتي تضم ملايين التجار ومواقع الوصول إلى الأموال النقدية؛ وPULSE®‎، إحدى شبكات الصراف الآلي (ATM)/الخصم الرائدة في البلاد؛ وDiners Club International®‎، وهي شبكة مدفوعات عالمية تحظى بقبول في كل أنحاء العالم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

Discover Bank، تابع لشركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)

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