SBT تختار Brightcove لتشغيل خدمة البث الجديدة التي تقدمها

يقول Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove "إن SBT هي إحدى المؤسسات الإعلامية الأكثر شهرة في البرازيل. وسيكون إطلاق خدمة البث الجديدة خطوة مهمة للشركة ومشاهديها ومثالًا رائعًا على كيفية اندماج الترفيه والمحتوى مع التكنولوجيا للوصول إلى قطاع أكبر من الجماهير". "يطالب المستهلكون اليوم بالوصول الفوري إلى الأخبار والمحتوى، ما يجعل البث جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة إعلامية. بالشراكة معنا، ستتمكن SBT من توفير تجربة بث سلسة داخل التطبيق لتوسيع نطاق وصولها إلى جماهير جديدة، بالإضافة إلى تعميق المشاركة، وتحقيق المزيد من الدخل من المحتوى الذي تقدمه."

يؤكد عمل Brightcove مع SBT على أهمية امتلاك شريك تكنولوجي موثوق به في مجال الإعلام والبث. إن طلب المستهلكين على عمليات البث عالية الجودة آخذ في الارتفاع، وتدرك شركات الإعلام بشكل متزايد الحاجة إلى الشراكة مع قادة موثوق بهم وقابلين للتطوير في التكنولوجيا يمكنهم تقديم حلول فائقة الجودة ومنخفضة التكلفة، ومصممة لتنمية أعمال البث والإيرادات وتجارب المستخدم النهائي على وجه الخصوص.

يقول Roberto Grosman، كبير مسؤولي التحوّل لدى SBT "باعتبارها إحدى الشبكات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في البرازيل، احتجنا إلى إيجاد طريقة موثوق بها لتقديم مجموعة كبيرة من محتوى الفيديو لمشاهدينا، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الشهيرة والبرامج الإخبارية والأحداث". "وقد وجدنا في Brightcove الشريك القيّم. وبفضل حلول البث القوية لديهم، نستطيع الثقة بقدرة جماهيرنا على استهلاك عمليات بث الفيديو عالية الجودة والآمنة. سنتمكن أيضًا من عرض تحليلات بيانات الطرف الأول لمواءمة المحتوى الموجود لدينا مع إستراتيجية البث لدينا وفقًا لذلك."

تنضم SBT إلى قائمة الشركات الإعلامية التي تعتمد على Brightcove لتعزيز قدرات البث الخاصة بها، بما في ذلك AMC Networks، وBBC Studios، وForbes، وIn the Black Network، وNHL، وSKY Mexico، وThe Academy of Motion Pictures and Sciences، وThe National Academy of Television Arts & Sciences، وYahoo.

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نبذة عن Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

تم افتتاح Sistema Brasileiro de Televisão في 19 أغسطس 1981. وباعتبارها قناة العائلة البرازيلية، تصل قناة SBT إلى 200 مليون مشاهد و69 مليون منزل. وتضم حاليًا 114 محطة في كل أنحاء البلاد، تقدم 24 ساعة من البرامج المتنوعة، بحصة تبلغ 9.4% في ساو باولو الكبرى و8.4% في البرازيل. تبلغ مساحة مُجمَّع SBT الإجمالية 230000 متر مربع ومساحة البناء 74000 متر مربع. ويوجد به ثمانية أستوديوهات، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4400 متر مربع، ومدينة سينوغرافية على مساحة 6500 متر مربع. تحقق SBT نجاحًا مطردًا في برامج القاعات، وهي مرجع في إنتاج محتوى الأطفال والشباب. ولديها صحافة محايدة وتحظى بالمصداقية، بالإضافة إلى حضور رقمي قوي بمحتوى حصري.