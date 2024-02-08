SBT تختار Brightcove لتشغيل خدمة البث الجديدة التي تقدمها

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Brightcove (المُدرجة في بورصة NASDAQ باسم: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم أن Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)، إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في البرازيل، قد اختارت Brightcove لتكون شريك تكنولوجيا البث الرسمية لديها لتشغيل تطبيق الفيديو الإعلاني حسب الطلب (AVOD) الجديد الخاص بها، +SBT. ومن المقرر أن تنطلق الخدمة في شهر أبريل. ستساعد Brightcove، التي وقع عليها الاختيار نظرًا لتقنيتها الحائزة على جائزة Emmy، وبما تتمتع به من موثوقية وقابلية توسع وأمان SBT في بث المحتوى من أكثر من 100 محطة بث إلى الجماهير في كل أنحاء البرازيل مباشرةً.
يقول Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove "إن SBT هي إحدى المؤسسات الإعلامية الأكثر شهرة في البرازيل. وسيكون إطلاق خدمة البث الجديدة خطوة مهمة للشركة ومشاهديها ومثالًا رائعًا على كيفية اندماج الترفيه والمحتوى مع التكنولوجيا للوصول إلى قطاع أكبر من الجماهير". "يطالب المستهلكون اليوم بالوصول الفوري إلى الأخبار والمحتوى، ما يجعل البث جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة إعلامية. بالشراكة معنا، ستتمكن SBT من توفير تجربة بث سلسة داخل التطبيق لتوسيع نطاق وصولها إلى جماهير جديدة، بالإضافة إلى تعميق المشاركة، وتحقيق المزيد من الدخل من المحتوى الذي تقدمه."
يؤكد عمل Brightcove مع SBT على أهمية امتلاك شريك تكنولوجي موثوق به في مجال الإعلام والبث. إن طلب المستهلكين على عمليات البث عالية الجودة آخذ في الارتفاع، وتدرك شركات الإعلام بشكل متزايد الحاجة إلى الشراكة مع قادة موثوق بهم وقابلين للتطوير في التكنولوجيا يمكنهم تقديم حلول فائقة الجودة ومنخفضة التكلفة، ومصممة لتنمية أعمال البث والإيرادات وتجارب المستخدم النهائي على وجه الخصوص.
يقول Roberto Grosman، كبير مسؤولي التحوّل لدى SBT "باعتبارها إحدى الشبكات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في البرازيل، احتجنا إلى إيجاد طريقة موثوق بها لتقديم مجموعة كبيرة من محتوى الفيديو لمشاهدينا، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الشهيرة والبرامج الإخبارية والأحداث". "وقد وجدنا في Brightcove الشريك القيّم. وبفضل حلول البث القوية لديهم، نستطيع الثقة بقدرة جماهيرنا على استهلاك عمليات بث الفيديو عالية الجودة والآمنة. سنتمكن أيضًا من عرض تحليلات بيانات الطرف الأول لمواءمة المحتوى الموجود لدينا مع إستراتيجية البث لدينا وفقًا لذلك."
تنضم SBT إلى قائمة الشركات الإعلامية التي تعتمد على Brightcove لتعزيز قدرات البث الخاصة بها، بما في ذلك AMC Networks، وBBC Studios، وForbes، وIn the Black Network، وNHL، وSKY Mexico، وThe Academy of Motion Pictures and Sciences، وThe National Academy of Television Arts & Sciences، وYahoo.
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نبذة عن Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)
تم افتتاح Sistema Brasileiro de Televisão في 19 أغسطس 1981. وباعتبارها قناة العائلة البرازيلية، تصل قناة SBT إلى 200 مليون مشاهد و69 مليون منزل. وتضم حاليًا 114 محطة في كل أنحاء البلاد، تقدم 24 ساعة من البرامج المتنوعة، بحصة تبلغ 9.4% في ساو باولو الكبرى و8.4% في البرازيل. تبلغ مساحة مُجمَّع SBT الإجمالية 230000 متر مربع ومساحة البناء 74000 متر مربع. ويوجد به ثمانية أستوديوهات، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4400 متر مربع، ومدينة سينوغرافية على مساحة 6500 متر مربع. تحقق SBT نجاحًا مطردًا في برامج القاعات، وهي مرجع في إنتاج محتوى الأطفال والشباب. ولديها صحافة محايدة وتحظى بالمصداقية، بالإضافة إلى حضور رقمي قوي بمحتوى حصري.
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المصدر: Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Household Data - SHR% Total Connected - Greater São Paulo and Metropolitan Regions (15 markets) - 24 hours - Jan to Jul/22 | SBT Coverage Atlas – Jul/22.
نبذة عن Brightcove, Inc.
تقدم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأمان في العالم لبناء رابط أكبر بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي يستهلكون المحتوى عليها. في أكثر من 60 دولة، تتيح منصة الفيديو الذكية من Brightcove للشركات البيع للعملاء بشكل أكثر فعالية، ولقادة وسائل الإعلام بث المحتوى وتحقيق الدخل منه بشكل أكثر موثوقية، ولكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أقوى. بفضل جائزتي Emmy® للابتكار في التكنولوجيا والهندسة، ووقت التشغيل صاحب الريادة في المجال باستمرار، وقابلية التوسع منقطعة النظير، فإننا ندفع حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو باستمرار. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX (Twitter سابقًا) ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .
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