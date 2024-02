SBT تختار Brightcove لتشغيل خدمة البث الجديدة التي تقدمها

يقول Marc DeBevoise، الرئيس التنفيذي لشركة Brightcove "إن SBT هي إحدى المؤسسات الإعلامية الأكثر شهرة في البرازيل. وسيكون إطلاق خدمة البث الجديدة خطوة مهمة للشركة ومشاهديها ومثالًا رائعًا على كيفية اندماج الترفيه والمحتوى مع التكنولوجيا للوصول إلى قطاع أكبر من الجماهير". "يطالب المستهلكون اليوم بالوصول الفوري إلى الأخبار والمحتوى، ما يجعل البث جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة إعلامية. بالشراكة معنا، ستتمكن SBT من توفير تجربة بث سلسة داخل التطبيق لتوسيع نطاق وصولها إلى جماهير جديدة، بالإضافة إلى تعميق المشاركة، وتحقيق المزيد من الدخل من المحتوى الذي تقدمه."

يؤكد عمل Brightcove مع SBT على أهمية امتلاك شريك تكنولوجي موثوق به في مجال الإعلام والبث. إن طلب المستهلكين على عمليات البث عالية الجودة آخذ في الارتفاع، وتدرك شركات الإعلام بشكل متزايد الحاجة إلى الشراكة مع قادة موثوق بهم وقابلين للتطوير في التكنولوجيا يمكنهم تقديم حلول فائقة الجودة ومنخفضة التكلفة، ومصممة لتنمية أعمال البث والإيرادات وتجارب المستخدم النهائي على وجه الخصوص.

يقول Roberto Grosman، كبير مسؤولي التحوّل لدى SBT "باعتبارها إحدى الشبكات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في البرازيل، احتجنا إلى إيجاد طريقة موثوق بها لتقديم مجموعة كبيرة من محتوى الفيديو لمشاهدينا، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الشهيرة والبرامج الإخبارية والأحداث". "وقد وجدنا في Brightcove الشريك القيّم. وبفضل حلول البث القوية لديهم، نستطيع الثقة بقدرة جماهيرنا على استهلاك عمليات بث الفيديو عالية الجودة والآمنة. سنتمكن أيضًا من عرض تحليلات بيانات الطرف الأول لمواءمة المحتوى الموجود لدينا مع إستراتيجية البث لدينا وفقًا لذلك."

تنضم SBT إلى قائمة الشركات الإعلامية التي تعتمد على Brightcove لتعزيز قدرات البث الخاصة بها، بما في ذلك AMC Networks، وBBC Studios، وForbes، وIn the Black Network، وNHL، وSKY Mexico، وThe Academy of Motion Pictures and Sciences، وThe National Academy of Television Arts & Sciences، وYahoo.

نبذة عن Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

تم افتتاح Sistema Brasileiro de Televisão في 19 أغسطس 1981. وباعتبارها قناة العائلة البرازيلية، تصل قناة SBT إلى 200 مليون مشاهد و69 مليون منزل. وتضم حاليًا 114 محطة في كل أنحاء البلاد، تقدم 24 ساعة من البرامج المتنوعة، بحصة تبلغ 9.4% في ساو باولو الكبرى و8.4% في البرازيل. تبلغ مساحة مُجمَّع SBT الإجمالية 230000 متر مربع ومساحة البناء 74000 متر مربع. ويوجد به ثمانية أستوديوهات، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 4400 متر مربع، ومدينة سينوغرافية على مساحة 6500 متر مربع. تحقق SBT نجاحًا مطردًا في برامج القاعات، وهي مرجع في إنتاج محتوى الأطفال والشباب. ولديها صحافة محايدة وتحظى بالمصداقية، بالإضافة إلى حضور رقمي قوي بمحتوى حصري.