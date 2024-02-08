شركة Investcloud تُعيِّن Shawn Donovan في منصب كبير موظفي الإيرادات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة InvestCloud، الشركة الرائدة العالمية لحلول إدارة الثروات والأصول، اليوم عن تعيين Shawn Donovan في منصب كبير موظفي الإيرادات ("CRO")، المسؤول عن استراتيجية مبيعات الشركة وإدارة الحسابات على مستوى العالم مع وضع كامل التركيز على تعزيز خلق القيمة وتقديمها للعملاء. ويبرز هذا الإعلان أيضًا مدى التزام شركة InvestCloud بقيادة التحوُّل الرقمي لقطاع الثروات، وتعزيز تجربة العميل وتسريع وتيرة النمو، حيث تدعم الشركة أكثر من 6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر منصَّاتها.

يمتلك السيد Donovan خبرة واسعة في مجال الخدمات المالية وصناعة التكنولوجيا وسيحملها معه في منصبه الجديد في شركة InvestCloud. كما أنه أمضى أكثر من 30 عامًا في تقلُّد أدوارًا قيادية عالمية تقدمية مع مسؤوليات تشمل إدارة المبيعات والحسابات، والاستراتيجية والعمليات، والإدارة العامة، أثناء فترة عملة في EDS وAcxiom وFiserv وNeustar. وبجانب العمل في العديد من لجان الإدارة التنفيذية وقيادة مؤسسات المبيعات العالمية واسعة النطاق طوال حياته المهنية، يمتلك السيد Donovan خلفية مهنية لأكثر من خمس سنوات كرئيس تنفيذي للمبيعات في Fiserv، حيث أدار فرقًا تضم أكثر من 400 مدير تنفيذي للمبيعات وحقق أرقامًا قياسية في المبيعات.

وصرَّح Jeff Yabuki، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة InvestCloud قائلاً: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قاد Shawn فرق المبيعات والتشغيل التي تعمل في صناعة الخدمات المالية مع التركيز على زيادة أرقام المبيعات المتميزة ونمو الإيرادات". "يسرَّنا أن نرحب بـ Shawn في شركة InvestCloud حيث يمكننا الاستفادة من خبرته العميقة في بناء فرق عالية الأداء وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا."

السيد Donovan متخصَّص ومتمرس في تحويل الأعمال لتعزيز نمو الإيرادات المربحة ويحمل على عاتقه التزام تنمية المواهب وتطوير العمليات الأفضل في فئتها وتحقيق أداء قوي ومتسق. كما يتمتع بسجل حافل في إعداد فرق المبيعات والنماذج التي تحقق نتائج مثمرة.

ومن جانبه صرَّح Shawn Donovan قائلاً: "تقدم شركة InvestCloud مجموعة من الحلول التقنية العصرية والفعَّالة لاستكمال الأصول التي تزيد قيمتها عن 80 تريليون دولار والتي من المتوقَّع أن تنتقل بين الأجيال على مدى العقد المقبل، والتي يتراءى لنا أنها ستلبي التوقعات المتغيرة لجيل جديد من العملاء". "تنتابني حالة من الحماس الشديد لاستغلال فرصة التحوُّل الهائلة التي أمامنا وأتطلع إلى العمل مع الفريق لتعزيز نمو الجيل القادم."

وقبل انضمامه إلى Fiserv، كان السيد Donovan يشغَّل منصب الرئيس التنفيذي للمبيعات في Acxiom، حيث ترأس منظمة مبيعات عالمية تضم أكثر من 375 متخصصًا مسؤولين عن توسيع نطاق المبيعات والدعم المستمر لمجموعة منتجات Acxiom وخدماتها. وانتقل السيد Donovan بعد قضاء هذه الفترة المثمرة في Fiserv، إلى قيادة منظمة المبيعات العالمية التي تضم أكثر من 300 متخصص في Neustar، حيث كان مسؤولاً عن المبيعات والدعم المستمر والتوسُّع الاستراتيجي لمجموعة منتجات الشركة وخدماتها.

نبذة عن شركة InvestCloud

InvestCloud هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات للتحوُّل الرقمي لصناعة إدارة الثروات، والجهة الرائدة في الولايات المتحدة في مجال التخصيص والتوسُّع عبر البرامج الاستشارية بما في ذلك الحسابات المُدارة الموحدة (UMA) والحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMA). تدعم شركة InvestCloud اليوم أصولاً بقيمة تزيد عن 6 تريليون دولار مع أكثر من 550 عميلاً مباشرًا، بما في ذلك البنوك ومديري الثروات والبنوك الخاصة ومديري الأصول. تقدِّم الشركة خبرات وأدوات للعملاء والمستشارين الرقميين التي من شأنها أن تمكِّن من تطوير حلول إدارة الثروات في المكاتب الأمامية، وإدارة محافظ الحسابات المُدارة الموحدة (UMA) والحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMA)، وتنفيذ التداول، والمحاسبة، وإدارة النماذج، وحلول الاستثمار في الأداء، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل التجارب والعمليات في مجال إدارة الثروات والأصول. يقع المقر الرئيسي لشركة InvestCloud في لوس أنجلوس، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة والهند واليابان وأستراليا.

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