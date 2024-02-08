شركة Investcloud تُعيِّن Shawn Donovan في منصب كبير موظفي الإيرادات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة InvestCloud، الشركة الرائدة العالمية لحلول إدارة الثروات والأصول، اليوم عن تعيين Shawn Donovan في منصب كبير موظفي الإيرادات ("CRO")، المسؤول عن استراتيجية مبيعات الشركة وإدارة الحسابات على مستوى العالم مع وضع كامل التركيز على تعزيز خلق القيمة وتقديمها للعملاء. ويبرز هذا الإعلان أيضًا مدى التزام شركة InvestCloud بقيادة التحوُّل الرقمي لقطاع الثروات، وتعزيز تجربة العميل وتسريع وتيرة النمو، حيث تدعم الشركة أكثر من 6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر منصَّاتها.
يمتلك السيد Donovan خبرة واسعة في مجال الخدمات المالية وصناعة التكنولوجيا وسيحملها معه في منصبه الجديد في شركة InvestCloud. كما أنه أمضى أكثر من 30 عامًا في تقلُّد أدوارًا قيادية عالمية تقدمية مع مسؤوليات تشمل إدارة المبيعات والحسابات، والاستراتيجية والعمليات، والإدارة العامة، أثناء فترة عملة في EDS وAcxiom وFiserv وNeustar. وبجانب العمل في العديد من لجان الإدارة التنفيذية وقيادة مؤسسات المبيعات العالمية واسعة النطاق طوال حياته المهنية، يمتلك السيد Donovan خلفية مهنية لأكثر من خمس سنوات كرئيس تنفيذي للمبيعات في Fiserv، حيث أدار فرقًا تضم أكثر من 400 مدير تنفيذي للمبيعات وحقق أرقامًا قياسية في المبيعات.
وصرَّح Jeff Yabuki، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة InvestCloud قائلاً: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قاد Shawn فرق المبيعات والتشغيل التي تعمل في صناعة الخدمات المالية مع التركيز على زيادة أرقام المبيعات المتميزة ونمو الإيرادات". "يسرَّنا أن نرحب بـ Shawn في شركة InvestCloud حيث يمكننا الاستفادة من خبرته العميقة في بناء فرق عالية الأداء وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا."
السيد Donovan متخصَّص ومتمرس في تحويل الأعمال لتعزيز نمو الإيرادات المربحة ويحمل على عاتقه التزام تنمية المواهب وتطوير العمليات الأفضل في فئتها وتحقيق أداء قوي ومتسق. كما يتمتع بسجل حافل في إعداد فرق المبيعات والنماذج التي تحقق نتائج مثمرة.
ومن جانبه صرَّح Shawn Donovan قائلاً: "تقدم شركة InvestCloud مجموعة من الحلول التقنية العصرية والفعَّالة لاستكمال الأصول التي تزيد قيمتها عن 80 تريليون دولار والتي من المتوقَّع أن تنتقل بين الأجيال على مدى العقد المقبل، والتي يتراءى لنا أنها ستلبي التوقعات المتغيرة لجيل جديد من العملاء". "تنتابني حالة من الحماس الشديد لاستغلال فرصة التحوُّل الهائلة التي أمامنا وأتطلع إلى العمل مع الفريق لتعزيز نمو الجيل القادم."
وقبل انضمامه إلى Fiserv، كان السيد Donovan يشغَّل منصب الرئيس التنفيذي للمبيعات في Acxiom، حيث ترأس منظمة مبيعات عالمية تضم أكثر من 375 متخصصًا مسؤولين عن توسيع نطاق المبيعات والدعم المستمر لمجموعة منتجات Acxiom وخدماتها. وانتقل السيد Donovan بعد قضاء هذه الفترة المثمرة في Fiserv، إلى قيادة منظمة المبيعات العالمية التي تضم أكثر من 300 متخصص في Neustar، حيث كان مسؤولاً عن المبيعات والدعم المستمر والتوسُّع الاستراتيجي لمجموعة منتجات الشركة وخدماتها.
نبذة عن شركة InvestCloud
InvestCloud هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات للتحوُّل الرقمي لصناعة إدارة الثروات، والجهة الرائدة في الولايات المتحدة في مجال التخصيص والتوسُّع عبر البرامج الاستشارية بما في ذلك الحسابات المُدارة الموحدة (UMA) والحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMA). تدعم شركة InvestCloud اليوم أصولاً بقيمة تزيد عن 6 تريليون دولار مع أكثر من 550 عميلاً مباشرًا، بما في ذلك البنوك ومديري الثروات والبنوك الخاصة ومديري الأصول. تقدِّم الشركة خبرات وأدوات للعملاء والمستشارين الرقميين التي من شأنها أن تمكِّن من تطوير حلول إدارة الثروات في المكاتب الأمامية، وإدارة محافظ الحسابات المُدارة الموحدة (UMA) والحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMA)، وتنفيذ التداول، والمحاسبة، وإدارة النماذج، وحلول الاستثمار في الأداء، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل التجارب والعمليات في مجال إدارة الثروات والأصول. يقع المقر الرئيسي لشركة InvestCloud في لوس أنجلوس، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة والهند واليابان وأستراليا.
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