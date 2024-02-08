السعودية للقهوة توقع اتفاقيات لتعزيز الاستدامة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصدتف نيوز:
تشارك الشركة السعودية للقهوة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة و القطاع الخاص، مما يؤكد التزامها بتطوير صناعة القهوة المحلية من خلال توقيع تسع اتفاقيات. ويمثّل المنتدى منصةً لتلاقي شركات القطاع الخاص للتواصل مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئاته، مع توفير الفرصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والموردين في المملكة العربية السعودية.
يتيح هذا المنتدى، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، للشركة السعودية للقهوة تعزيز علاقاتها مع الموردين والبائعين والقطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز نمو ونجاح الشركات الخاصة في جميع أنحاء المملكة.
وتشارك الشركة في المنتدى من خلال جناح تستعرض فيه مبادراتها التنموية وجهودها في مجال الاستدامة، مثل مصنعها الخاص بالإنتاج، وإمدادات حبوب القهوة الخضراء، وأكاديمية الشركة السعودية للقهوة، ومزارعها النموذجية، وعلامتها التجارية جازين. ويتيح ركن جازين الفرصة للزوار للاستمتاع بتجربة القهوة المحلية المختصة وتقاليد القهوة المحلية العريقة.
يهدف توقيع الاتفاقيات إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع القهوة، كما يتيح الفرصة للشركة السعودية للقهوة باستكشاف فرصها للإرشاد والتمويل وتوفير الموارد التي تهدف إلى تحفيز سوق القهوة المحلية
تمثل مشاركة الشركة السعودية للقهوة في منتدى القطاع الخاص، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، خطوةً هامةً في تطور قطاع القهوة السعودية. وتحرص الشركة على تطبيق الممارسات المستدامة وعقد الشراكات الإستراتيجية ودعم القطاع الخاص، بما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تطوير قطاع القهوة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
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