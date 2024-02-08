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السعودية للقهوة توقع اتفاقيات لتعزيز الاستدامة

2/8/2024 4:24:53 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصدتف نيوز:

تشارك الشركة السعودية للقهوة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة و القطاع الخاص، مما يؤكد التزامها بتطوير صناعة القهوة المحلية من خلال توقيع تسع اتفاقيات. ويمثّل المنتدى منصةً لتلاقي شركات القطاع الخاص للتواصل مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئاته، مع توفير الفرصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والموردين في المملكة العربية السعودية.

يتيح هذا المنتدى، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، للشركة السعودية للقهوة تعزيز علاقاتها مع الموردين والبائعين والقطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز نمو ونجاح الشركات الخاصة في جميع أنحاء المملكة.

وتشارك الشركة في المنتدى من خلال جناح تستعرض فيه مبادراتها التنموية وجهودها في مجال الاستدامة، مثل مصنعها الخاص بالإنتاج، وإمدادات حبوب القهوة الخضراء، وأكاديمية الشركة السعودية للقهوة، ومزارعها النموذجية، وعلامتها التجارية جازين. ويتيح ركن جازين الفرصة للزوار للاستمتاع بتجربة القهوة المحلية المختصة وتقاليد القهوة المحلية العريقة.

يهدف توقيع الاتفاقيات إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع القهوة، كما يتيح الفرصة للشركة السعودية للقهوة باستكشاف فرصها للإرشاد والتمويل وتوفير الموارد التي تهدف إلى تحفيز سوق القهوة المحلية

تمثل مشاركة الشركة السعودية للقهوة في منتدى القطاع الخاص، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، خطوةً هامةً في تطور قطاع القهوة السعودية. وتحرص الشركة على تطبيق الممارسات المستدامة وعقد الشراكات الإستراتيجية ودعم القطاع الخاص، بما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تطوير قطاع القهوة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

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