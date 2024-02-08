مدل بيست ريكوردز تحتفل بتنفيذ 200 مليون بث مباشر والعمل مع 110 فنانين

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
قال“ماثيو ديكس” المدير التنفيذي للموسيقى والمواهب لدى“مدل بيست ريكوردز”، علامة الإنتاج والنشر والتوزيع الموسيقى الحديث التابعة لشركة الترفيه الموسيقي السعودية الرائدة مدل بيست، إن الموسيقى العربية أصبحت أكثر تأثيراً في المشهد الموسيقي العالمي بعدما وصلت إلى دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وخلال مؤتمر فني أقيم مؤخرا بالتزامن مع مهرجان الموسيقى“بلد بيست” في وسط جدة التاريخي، أكد ماثيو أن مهرجانات مدل بيست التي تقام في المملكة العربية السعودية تمثل فرصًا فريدة لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير المجتمع الفني المحلي.
كما أكد ماثيو سعادته بالمشاركة في بلد بيست، وقال“كانت هذه فرصة رائعة للحضور ولقاء هذا المجتمع الرائع من الفنانين وعشاق الموسيقى في المملكة، ولم تكن مفاجأة لي أن أجد بالفعل هذا المجتمع قويا وداعما لأنواع الموسيقى من الهيب هوب إلى الهاوس وحتى الآر أند بي، وهو مجتمع يواصل التطور الآن من خلال مشهد موسيقي يزداد إبداعاً وتألقاً وحيوية.”
ولفت إلى تميز الإدارة الإبداعية في شركة مدل بيست وقدرتها على تمييز الأصوات والمواهب الفنية وخلق جاذبية عالمية لإنتاج مدل بيست الفني من خلال التعاون مع أقوى الفنانين الدوليين.
واستعرض ماثيو نجاحات“مدل بيست ريكوردز” والتي تمثلت في إصدار العديد من الأغاني والمقاطع الموسيقية وتقديم مواهب سعودية مثل كوزميكات ودش داش وبالو وڤاينل مود، والذين باتوا يتألقون في المشهد الموسيقي السعودي. وأكد كذلك على مهمة“مدل بيست ريكوردز” في اكتشاف المواهب المحلية، والتعاون في المملكة مع فنانين عالميين وإقليميين، وتوفير فرص النمو للمواهب الصاعدة.
وفي ختام كلمته، أشاد ماثيو بفريق العمل في“مدل بيست ريكوردز”، الذي يتألف في الأغلب من مواهب محلية سعودية إلى جانب نخبة من الكفاءات الدولية والإقليمية. وقال إن خبرتهم وتفانيهم ساهم في تحقيق الانجازات والمستوى العالمي لمدل بيست ريكوردز.
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