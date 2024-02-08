مدل بيست ريكوردز تحتفل بتنفيذ 200 مليون بث مباشر والعمل مع 110 فنانين

جدة – أصداف نيوز:

قال“ماثيو ديكس” المدير التنفيذي للموسيقى والمواهب لدى“مدل بيست ريكوردز”، علامة الإنتاج والنشر والتوزيع الموسيقى الحديث التابعة لشركة الترفيه الموسيقي السعودية الرائدة مدل بيست، إن الموسيقى العربية أصبحت أكثر تأثيراً في المشهد الموسيقي العالمي بعدما وصلت إلى دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وخلال مؤتمر فني أقيم مؤخرا بالتزامن مع مهرجان الموسيقى“بلد بيست” في وسط جدة التاريخي، أكد ماثيو أن مهرجانات مدل بيست التي تقام في المملكة العربية السعودية تمثل فرصًا فريدة لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير المجتمع الفني المحلي.

كما أكد ماثيو سعادته بالمشاركة في بلد بيست، وقال“كانت هذه فرصة رائعة للحضور ولقاء هذا المجتمع الرائع من الفنانين وعشاق الموسيقى في المملكة، ولم تكن مفاجأة لي أن أجد بالفعل هذا المجتمع قويا وداعما لأنواع الموسيقى من الهيب هوب إلى الهاوس وحتى الآر أند بي، وهو مجتمع يواصل التطور الآن من خلال مشهد موسيقي يزداد إبداعاً وتألقاً وحيوية.”

ولفت إلى تميز الإدارة الإبداعية في شركة مدل بيست وقدرتها على تمييز الأصوات والمواهب الفنية وخلق جاذبية عالمية لإنتاج مدل بيست الفني من خلال التعاون مع أقوى الفنانين الدوليين.

واستعرض ماثيو نجاحات“مدل بيست ريكوردز” والتي تمثلت في إصدار العديد من الأغاني والمقاطع الموسيقية وتقديم مواهب سعودية مثل كوزميكات ودش داش وبالو وڤاينل مود، والذين باتوا يتألقون في المشهد الموسيقي السعودي. وأكد كذلك على مهمة“مدل بيست ريكوردز” في اكتشاف المواهب المحلية، والتعاون في المملكة مع فنانين عالميين وإقليميين، وتوفير فرص النمو للمواهب الصاعدة.

وفي ختام كلمته، أشاد ماثيو بفريق العمل في“مدل بيست ريكوردز”، الذي يتألف في الأغلب من مواهب محلية سعودية إلى جانب نخبة من الكفاءات الدولية والإقليمية. وقال إن خبرتهم وتفانيهم ساهم في تحقيق الانجازات والمستوى العالمي لمدل بيست ريكوردز.