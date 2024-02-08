الجفالي تفتتح أكبر مركز لسيارات مرسيدس- بنز في شمال الرياض على الدائري الشمالي

(MENAFN
- Al Watan) افتتحت شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس-بنز في السعودية أكبر مراكزها على مستوى المملكة، والمقام على الدائري الشمالي في حي الغدير بالعاصمة الرياض، حيث تم إنشاء مركز سيارات مرسيدس-بنز على إجمالي مساحة بناء تقدر بأكثر من 21 ألف متر مربع، ويضم المركز الجديد صالات عرض تتميز بروح الابتكار في استخدام التقنية لخلق تجربة فريدة لعملاء مرسيدس-بنز في ما يخص خدمات البيع وما بعد البيع، واستكشاف السيارات المتنوعة واختيار ما يناسبهم في معرض السيارات الجديد الذي يتسع لأكثر من 30 سيارة على طابقين، كما يتضمن مركزاً شاملاً لتقديم كافة خدمات الصيانة، إضافة لنقطة توزيع لقطع الغيار الأصلية.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات أن افتتاح مركز مرسيدس-بنز الدائري الشمالي في الرياض وفقاً للطراز الجديد لمراكز مرسيدس- بنز حول العالم يتيح مساحة وحرية أكبر أمام العملاء للتعرّف على المركبات والاطلاع على مختلف تفاصيلها، وسط أجواء خاصة وتقنيات متقدمة في الحصول على المعلومة، مع إتاحة المقارنة بين مختلف الخيارات الخاصة بالألوان والخامات الداخلية والخارجية المتوفرة في كل فئة، وتابع قائلاً: "يأتي المركز الجديد تلبية للطلب المتزايد على سيارات مرسيدس- بنز، والاتساع الكبير الذي تشهده مدينة الرياض مواكبةً للنقلة النوعية لجميع مناطق المملكة في ضوء رؤية 2030، حيث يتكوّن المركز من طابقين أساسيين، إضافة إلى طابق سفلي لمواقف السيارات، كما تحتوي صالة العرض الرئيسية على أربع مناطق لتسليم السيارات؛ جميعها مزودة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، وتم تخصيص طابق علوي كامل للسيارات الفاخرة Mercedes-Maybach وG-Class وجزء مخصص لسيارات Mercedes-AMG وخلق مساحة مخصصة لعملاء هذه الفئات وكبار الزوار للاستمتاع بتجربة الشراء، وعلى الجانب الآخر وتماشياً مع استراتيجيتنا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا في ما بعد البيع تم تجهيز مركز الصيانة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، حيث تبلغ مساحته 2700 متر مربع، حيث سيكون جاهزاً لاستقبال أكثر من 30 سيارة في ذات الوقت، مع إمكانية إضافة أربع مساحات أخرى في حال الاستقبال الفعّال.
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