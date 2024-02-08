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الجفالي تفتتح أكبر مركز لسيارات مرسيدس- بنز في شمال الرياض على الدائري الشمالي

2/8/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس-بنز في السعودية أكبر مراكزها على مستوى المملكة، والمقام على الدائري الشمالي في حي الغدير بالعاصمة الرياض، حيث تم إنشاء مركز سيارات مرسيدس-بنز على إجمالي مساحة بناء تقدر بأكثر من 21 ألف متر مربع، ويضم المركز الجديد صالات عرض تتميز بروح الابتكار في استخدام التقنية لخلق تجربة فريدة لعملاء مرسيدس-بنز في ما يخص خدمات البيع وما بعد البيع، واستكشاف السيارات المتنوعة واختيار ما يناسبهم في معرض السيارات الجديد الذي يتسع لأكثر من 30 سيارة على طابقين، كما يتضمن مركزاً شاملاً لتقديم كافة خدمات الصيانة، إضافة لنقطة توزيع لقطع الغيار الأصلية.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات أن افتتاح مركز مرسيدس-بنز الدائري الشمالي في الرياض وفقاً للطراز الجديد لمراكز مرسيدس- بنز حول العالم يتيح مساحة وحرية أكبر أمام العملاء للتعرّف على المركبات والاطلاع على مختلف تفاصيلها، وسط أجواء خاصة وتقنيات متقدمة في الحصول على المعلومة، مع إتاحة المقارنة بين مختلف الخيارات الخاصة بالألوان والخامات الداخلية والخارجية المتوفرة في كل فئة، وتابع قائلاً: "يأتي المركز الجديد تلبية للطلب المتزايد على سيارات مرسيدس- بنز، والاتساع الكبير الذي تشهده مدينة الرياض مواكبةً للنقلة النوعية لجميع مناطق المملكة في ضوء رؤية 2030، حيث يتكوّن المركز من طابقين أساسيين، إضافة إلى طابق سفلي لمواقف السيارات، كما تحتوي صالة العرض الرئيسية على أربع مناطق لتسليم السيارات؛ جميعها مزودة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، وتم تخصيص طابق علوي كامل للسيارات الفاخرة Mercedes-Maybach وG-Class وجزء مخصص لسيارات Mercedes-AMG وخلق مساحة مخصصة لعملاء هذه الفئات وكبار الزوار للاستمتاع بتجربة الشراء، وعلى الجانب الآخر وتماشياً مع استراتيجيتنا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا في ما بعد البيع تم تجهيز مركز الصيانة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، حيث تبلغ مساحته 2700 متر مربع، حيث سيكون جاهزاً لاستقبال أكثر من 30 سيارة في ذات الوقت، مع إمكانية إضافة أربع مساحات أخرى في حال الاستقبال الفعّال.

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