((البورصة)) ترصد توقعات مراكز البحوث لأداء قطاعات سوق المال خلال 2024

أجرت جريدة البورصة مسحًا على القوائم المالية للشركات المدرجة فى سوق المال، من حيث الأرباح خلال أول 9 شهور، وخلص المسح إلى تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات من حيث الربحية، بينما احتل قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف الترتيب الأخير.

حقق قطاع البنوك إجمالى أرباح بلغت 57.14 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، ليستحوذ على المركز الأول فى ترتيب القطاعات الأكثر ربحية للشركات المدرجة فى البورصة المصرية، بينما سجل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف المركز الأخير بصافى خسائر 38 مليون جنيه خلال الفترة.

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ووفقًا لمسح أجرته البورصة، تصدر البنك التجارى الدولى أكثر البنوك ربحية فى البورصة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بعد ما تضاعفت أرباح البنك صاحب الأكثر ربحية فى البورصة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنسبة 84.4% لتسجل 22.5 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق بلغت 12.2 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وجاء قطاع الموارد الأساسية بالمركز الثانى كأكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح منذ يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، حيث وصلت إجمالى أرباح القطاع نحو 16.67 مليار جنيه، وسجلت شركة“موبكو” أعلى ربحية فى القطاع.

قال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، إن شركات الموارد الأساسية لديها القدرة على تمرير الأسعار على المستهلكين دون التأثير على المبيعات، مما دفع القطاع للنمو بشكل ملحوظ خلال العام الماضى.

وتوقع أن يستمر القطاع فى تحقيق نمو بشكل إيجابى خلال العام الجارى رغم ارتفاع معدلات الفائدة، وذلك لأنه قطاع جاذب للاستثمار والتحوط من انخفاض قيمة العملة وارتفاع الفائدة.

وارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة ((موبكو)) الأعلى ربحية بالقطاع، بنسبة 3.3% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 5.22 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

سجل قطاع العقارات إجمالى إيرادات خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بلغت 65.6 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى إيرادات بلغت 59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

أوضحت سارة بطرس محلل القطاع العقارى بشركة سى آى كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات شهد مخاوف من زيادات الأسعار كما حدث فى 2022 وتراجع الجنيه أمام الدولار خلال أول العام، لكن أصبحت المنتجات أرخص بالنسبة للمصريين فى الخارج والأجانب، مما أدى لزيادة الطلب بشكل كبير.

ورجحت بطرس، أن يكون أداء القطاع خلال عام 2024 مشابه للعام الماضى، لكن بمعدل نمو أقل، حيث امتصت 2023 الكثير من فاعلية الطلب على القطاع.

وارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى -أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات- خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بين كل الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

كما زادت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

واحتل قطاع الاتصالات الترتيب الرابع كأفضل القطاعات تحقيقاً للأرباح خلال الفترة ليسجل 11.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مدللاً على نمو القطاع خلال الأعوام الأخيرة وسرعة نمو النشاط ودخوله فى كل المجالات والقطاعات فى السوق المصرى.

وتوقعت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يستمر السوق فى النمو بوتيرة سريعة وذلك بفضل تطوير الخدمات المصرفية المتنقلة والتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية واستثمار الحكومة فى البنية التحتية للشبكات العريضة.

وأوضحت الشركة، أن التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الرقمى علامة إيجابية للقطاع مما يتيح العديد من الفرص للمستثمرين والمشغلين، لزيادة استثماراتهم فى قطاع الاتصالات.

وارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات موزع الخدمات الوحيد فى مصر بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتحقق الشركة صافى ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلى المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة فى كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه، والتى تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.

كما زادت أرباح شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الأعلى أرباحاً فى شركات التكنولوجيا المالية، بنسبة 68% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 1.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 691 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتضاعفت صافى الأرباح المجمعة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية ثانى أكثر الشركات التكنولوجيا المالية وثالث شركات الاتصالات تحقيقاً للأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى ليصل إلى 550 مليون جنيه، مقابل 179.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022، بنسبة 206%.

قادت شركة السويدى اليكتريك قطاع الخدمات الصناعية ليحتل المركز الخامس فى ترتيب القطاعات الأكثر تحقيقاً للأرباح خلال الفترة لتسجل إجمالى أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنحو 11 مليار جنيه.

وأشارت بحوث أسطول، إلى أن قطاع الخدمات الصناعى يساهم بنحو 20% من إجمالى الناتج المحلى أيضاً ويوظف نحو مليون موظف وعامل، يحتوى على أنشطة التعدين والتصنيع البناء، متوقعة أن يظل القطاع قوياً على المدى الطويل بسبب نمو السكان على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع التضخم.

وسجلت شركة السويدى إليكتريك صافى مبيعات بلغت 108.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 73.8%، مقابل 62.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة 2022.

وارتفعت أرباح الشركة لتبلغ 8.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر 2023، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، محققة نمواً بنسبة 170%.

وتضاعفت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، 2.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 955.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 263.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

حقق قطاع الأغذية إجمالى إيرادات بنهاية سبتمبر الماضى بلغت 58.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق وجاء ذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والتى ظهرت بشكل واضح على المنتجات الغذائية.

قال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن إجمالى إيرادات شركة جهينة ارتفع فى الربع الثالث من العام الماضى بنسبة 50%، مما يعبر بشكل كبير عن النمو الذى حدث بقطاع الأغذية نظراً لاستحواذ الشركة على اكثر من 50% من سوق الألبان المعلبة.

وأوضح أن النمو بالربع الثالث لشركات قطاع الاغذية جاء بسبب زيادة قدرها 60% بأرباح المنتجات وزيادة تكلفة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والتى ترتبط بشكل كبير بسعر الدولار، مشيراً إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية والتضخم كانوا الأكثر تاثيراً على نمو القطاع، حيث شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 64%.

وتوقع حمدى أن ينمو القطاع بأحجام مبيعات مرتفعة خاصة فى حالة حدوث تحرير جديد لسعر الصرف، مع تحقيق الربحية للشركات وتباطؤ فى زيادة أسعار المنتجات الغذائية مما سيؤدى إلى تحسن فى أحجام المبيعات بداية من الربع الثانى من 2024 وتحسين الإنتاجية.

وقفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية أعلى شركات الأغذية تحقيقاً للإيرادات بنسبة 85.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 878.9 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

ترى بحوث عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن القطاع المالى غير المصرفى تأثر سلبًأ خلال العام الماضى، والذى يعتمد بشكل أساسى على الاقتراض فى تمويل أنشطته بسعر فائدة مرتفع، وبالتالى يرفع من سعر إقراضه للمستهلك، مما نتج عنه تباطؤ فى نمو القطاع.

وتوقع التقرير أن يحدث تباطؤ فى نمو القطاع خلال العام الجارى نظرًا لإحتمالية رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مرة أخرى، بل من الممكن أن حدوث انكماش للقطاع.

وتصدرت مجموعة إى إف جى القابضة شركات القطاع المالى غير المصرفى من حيث الربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى محققة صافى أرباح بنحو 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.

حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية أداءً جيداً خلال العام الماضى فى ظل ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الصحية وزيادة أسعار الدواء بسبب المواد الخام المستوردة، والتى أثرت على تكاليف الإنتاج، مما دفع الشركات لتمرير الزيادات على المستهلك النهائى، وتتطلع الدولة إلى تعزيز الاستثمارات فى القطاع الطبى من خلال زيادة عدد المستشفيات وتحفيز الاستثمارات الحالية أو جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق.

وقالت سلمى عبدالحى، محلل قطاع الرعاية الصحية بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن سبب نمو القطاع يرجع بشكل أساسى لزيادة الأسعار التى شهدتها الأدوية على الرغم من تراجع المبيعات بسبب ظروف الاستيراد وقلة المنتجات فى الأسواق.

وتوقعت عبدالحى، أن يستطيع القطاع تعويض ما حدث خلال 2023 فى العام الجارى، حيث أن طبيعة القطاع أن يكون ثلث الإيرادات من زيادة المبيعات والثلثين من زيادة الأسعار، لكن هذا العام شهد نموًا فى الأسعار فقط.

وارتفعت أرباح شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”أعلى شركات الأدوية تحقيقًا للأرباح خلال الفترة المسح، بنسبة 54% لتصل 644.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مقارنة بربح 417.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل 3.68 مليار جنيه، مقابل 2.68 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وقفز صافى مبيعات شركة ابن سينا فارما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل إلى 23.8 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.

ارتفعت صافى الأرباح الشركة بنهاية سبتمبر الماضى لتصل إلى 173.6 مليون جنيه، مقابل 118.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الأسبق.

أسعار الخدمات الصحية ارتفعت 15% خلال 2023

وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 344.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.1 مليون جنيه فى الفترة بنسبة 29% المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لتصل 2.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.9 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام السابق.

مثلت أرباح شركة النساجون الشرقيون 72% من إجمالى أرباح قطاع المنسوجات نتيجة اتجاه الشركة لزيادة صادراتها وارتفاع حصيلتها الدولارية.

وترى بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، أن سبب الارتفاع القوى فى أداء قطاع المنسوجات يرجع لصناعة النسيج والتى تأثرت بارتفاع أسعار القطن عالميًا، مما نتج عنه زيادة إيرادات شركات الغزل والنسيج، كما شهدت المنتجات المصرية من منسوجات وملابس زيادة فى الطلب على الصعيد العالمى مما ساهم فى تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات بشكل أساسى.

وأضافت البحوث، أن قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لدعم قطاع المنسوجات من تقديم تمويلات وحوافز للشركات العاملة فى القطاع، عزز من الإنتاج والتنافسية مما زاد من وتيرة نمو القطاع وتحسين الأداء المالى.

وتوقعت أسطول، أن يستمر الانتعاش الذى يشهده القطاع خلال خلال عام 2023، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وتستكمل الشركات الاستفادة من الارتفاع المتزايد فى الطلب العالمى على المنتجات المصرية لتعزز من قوتها التنافسية فى السوق العالمى.

ونمت أرباح شركة النساجون الشرقيون إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 526.7 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الأسبق.

وقفزت صافى مبيعات الشركة إلى 12.8 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولة من العام الأسبق.

وتضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تصدرت أرباح شركة إم إم جروب منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 121% لتسجل 482 مليون جنيه، مقابل 218 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة مبيعات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، لتبلغ نسبة النمو 57% بالمقارنة بـ 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

قطاع المرافق

تراجع أداء قطاع المرافق حيث تراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى رغم تصدرها الأكثر ربحية بالقطاع، لتصل أرباحها خلال فترة المسح إلى 138.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 152.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وانخفضت إيرادات نشاط الشركة لتصل 3.61 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل إيرادات 5.09 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

ذكر باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قطاع السياحة والترفيه شهد تباطؤ فى النمو منذ أزمة كوفيد-19 بل توقف أداؤه خلال بعض الفترات، لكن خلال الفترة الأخيرة وخاصة الربع الثالث من العام الماضى تحركت الأسهم المكونة للقطاع وبدأت فى حركة نمو بشكل واضح.

وأشار إلى أن أهم هذه الأسهم مصر للفنادق والمصرية للمنتجعات السياحية، وخاصة خلال الربع الأخير حيث شهدت الفترة تباطؤ ارتفاع التضخم فى البلاد وتحرك سعر الصرف المستمر.

ونمت أرباح شركة مصر للفنادق بنسبة 49.86% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتصل 190 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل 300.4 مليون جنيه، مقابل 159.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.

وتراجعت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 7.64 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 84.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وتوقع أبو غنيمة، أن يستمر القطاع فى النمو خلال العام الجارى مع باقى القطاعات التى لم تتحرك بشكل جيد خلال 2023، وأن معظم القطاعات التى لم تتحرك جيداً خلال عام 2023 ستشهد دفعة قوية خلال النصف الثانى من العام الجاري، متوقعًا انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة إلى جانب استقرار سعر الصرف خلال النصف الثانى من 2024.

قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2022/2023، بزيادة 26.8%، حيث يعد هذا القطاع مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية فى مصر.

حقق قطاع الورق ومواد التغليف صافى خسائر لإجمالى أرباح شركاته ما دفعه لتذيل قائمة القطاعات التى أجريت عليها ((البورصة)) المسح.

فيما تراجعت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق – يونيباك بنسبة 16% لتسجل 21 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.