((البورصة)) ترصد توقعات مراكز البحوث لأداء قطاعات سوق المال خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((البنوك)) أكبر الرابحين حتى نهاية سبتمبر الماضى
أجرت جريدة البورصة مسحًا على القوائم المالية للشركات المدرجة فى سوق المال، من حيث الأرباح خلال أول 9 شهور، وخلص المسح إلى تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات من حيث الربحية، بينما احتل قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف الترتيب الأخير. قطاع البنوك
حقق قطاع البنوك إجمالى أرباح بلغت 57.14 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، ليستحوذ على المركز الأول فى ترتيب القطاعات الأكثر ربحية للشركات المدرجة فى البورصة المصرية، بينما سجل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف المركز الأخير بصافى خسائر 38 مليون جنيه خلال الفترة.
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ووفقًا لمسح أجرته البورصة، تصدر البنك التجارى الدولى أكثر البنوك ربحية فى البورصة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بعد ما تضاعفت أرباح البنك صاحب الأكثر ربحية فى البورصة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنسبة 84.4% لتسجل 22.5 مليار جنيه مقارنة بصافى أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق بلغت 12.2 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022. قطاع الموارد الأساسية
وجاء قطاع الموارد الأساسية بالمركز الثانى كأكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح منذ يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، حيث وصلت إجمالى أرباح القطاع نحو 16.67 مليار جنيه، وسجلت شركة“موبكو” أعلى ربحية فى القطاع.
قال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، إن شركات الموارد الأساسية لديها القدرة على تمرير الأسعار على المستهلكين دون التأثير على المبيعات، مما دفع القطاع للنمو بشكل ملحوظ خلال العام الماضى.
وتوقع أن يستمر القطاع فى تحقيق نمو بشكل إيجابى خلال العام الجارى رغم ارتفاع معدلات الفائدة، وذلك لأنه قطاع جاذب للاستثمار والتحوط من انخفاض قيمة العملة وارتفاع الفائدة.
وارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة ((موبكو)) الأعلى ربحية بالقطاع، بنسبة 3.3% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 5.22 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق. قطاع العقارات
سجل قطاع العقارات إجمالى إيرادات خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بلغت 65.6 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى إيرادات بلغت 59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
أوضحت سارة بطرس محلل القطاع العقارى بشركة سى آى كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن قطاع العقارات شهد مخاوف من زيادات الأسعار كما حدث فى 2022 وتراجع الجنيه أمام الدولار خلال أول العام، لكن أصبحت المنتجات أرخص بالنسبة للمصريين فى الخارج والأجانب، مما أدى لزيادة الطلب بشكل كبير. الشركات الناشئة المصرية تجمع 24 مليون دولار تمويلات فى يناير
ورجحت بطرس، أن يكون أداء القطاع خلال عام 2024 مشابه للعام الماضى، لكن بمعدل نمو أقل، حيث امتصت 2023 الكثير من فاعلية الطلب على القطاع.
وارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى -أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات- خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بين كل الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.
كما زادت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضى. قطاع الاتصالات
واحتل قطاع الاتصالات الترتيب الرابع كأفضل القطاعات تحقيقاً للأرباح خلال الفترة ليسجل 11.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مدللاً على نمو القطاع خلال الأعوام الأخيرة وسرعة نمو النشاط ودخوله فى كل المجالات والقطاعات فى السوق المصرى.
وتوقعت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يستمر السوق فى النمو بوتيرة سريعة وذلك بفضل تطوير الخدمات المصرفية المتنقلة والتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية واستثمار الحكومة فى البنية التحتية للشبكات العريضة.
وأوضحت الشركة، أن التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الرقمى علامة إيجابية للقطاع مما يتيح العديد من الفرص للمستثمرين والمشغلين، لزيادة استثماراتهم فى قطاع الاتصالات.
وارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات موزع الخدمات الوحيد فى مصر بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتحقق الشركة صافى ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلى المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتى بلغت 3.4 مليار جنيه. “طلعت مصطفى” تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان
وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة فى كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه، والتى تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.
كما زادت أرباح شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الأعلى أرباحاً فى شركات التكنولوجيا المالية، بنسبة 68% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 1.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 691 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتضاعفت صافى الأرباح المجمعة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية ثانى أكثر الشركات التكنولوجيا المالية وثالث شركات الاتصالات تحقيقاً للأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى ليصل إلى 550 مليون جنيه، مقابل 179.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022، بنسبة 206%. القطاع الصناعى
قادت شركة السويدى اليكتريك قطاع الخدمات الصناعية ليحتل المركز الخامس فى ترتيب القطاعات الأكثر تحقيقاً للأرباح خلال الفترة لتسجل إجمالى أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنحو 11 مليار جنيه.
وأشارت بحوث أسطول، إلى أن قطاع الخدمات الصناعى يساهم بنحو 20% من إجمالى الناتج المحلى أيضاً ويوظف نحو مليون موظف وعامل، يحتوى على أنشطة التعدين والتصنيع البناء، متوقعة أن يظل القطاع قوياً على المدى الطويل بسبب نمو السكان على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع التضخم.
وسجلت شركة السويدى إليكتريك صافى مبيعات بلغت 108.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 73.8%، مقابل 62.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة 2022.
وارتفعت أرباح الشركة لتبلغ 8.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر 2023، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، محققة نمواً بنسبة 170%.
وتضاعفت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، 2.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 955.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 263.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. قطاع الأغذية
حقق قطاع الأغذية إجمالى إيرادات بنهاية سبتمبر الماضى بلغت 58.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق وجاء ذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والتى ظهرت بشكل واضح على المنتجات الغذائية.
قال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن إجمالى إيرادات شركة جهينة ارتفع فى الربع الثالث من العام الماضى بنسبة 50%، مما يعبر بشكل كبير عن النمو الذى حدث بقطاع الأغذية نظراً لاستحواذ الشركة على اكثر من 50% من سوق الألبان المعلبة.
وأوضح أن النمو بالربع الثالث لشركات قطاع الاغذية جاء بسبب زيادة قدرها 60% بأرباح المنتجات وزيادة تكلفة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والتى ترتبط بشكل كبير بسعر الدولار، مشيراً إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية والتضخم كانوا الأكثر تاثيراً على نمو القطاع، حيث شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 64%. 2.5 مليار دولار استثمارات“المصرية للاتصالات” منذ 2019
وتوقع حمدى أن ينمو القطاع بأحجام مبيعات مرتفعة خاصة فى حالة حدوث تحرير جديد لسعر الصرف، مع تحقيق الربحية للشركات وتباطؤ فى زيادة أسعار المنتجات الغذائية مما سيؤدى إلى تحسن فى أحجام المبيعات بداية من الربع الثانى من 2024 وتحسين الإنتاجية.
وقفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية أعلى شركات الأغذية تحقيقاً للإيرادات بنسبة 85.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 878.9 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022. القطاع المالى غير المصرفى
ترى بحوث عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن القطاع المالى غير المصرفى تأثر سلبًأ خلال العام الماضى، والذى يعتمد بشكل أساسى على الاقتراض فى تمويل أنشطته بسعر فائدة مرتفع، وبالتالى يرفع من سعر إقراضه للمستهلك، مما نتج عنه تباطؤ فى نمو القطاع.
وتوقع التقرير أن يحدث تباطؤ فى نمو القطاع خلال العام الجارى نظرًا لإحتمالية رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مرة أخرى، بل من الممكن أن حدوث انكماش للقطاع.
وتصدرت مجموعة إى إف جى القابضة شركات القطاع المالى غير المصرفى من حيث الربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى محققة صافى أرباح بنحو 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي. قطاع الرعاية الصحية والأدوية
حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية أداءً جيداً خلال العام الماضى فى ظل ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الصحية وزيادة أسعار الدواء بسبب المواد الخام المستوردة، والتى أثرت على تكاليف الإنتاج، مما دفع الشركات لتمرير الزيادات على المستهلك النهائى، وتتطلع الدولة إلى تعزيز الاستثمارات فى القطاع الطبى من خلال زيادة عدد المستشفيات وتحفيز الاستثمارات الحالية أو جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق.
وقالت سلمى عبدالحى، محلل قطاع الرعاية الصحية بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن سبب نمو القطاع يرجع بشكل أساسى لزيادة الأسعار التى شهدتها الأدوية على الرغم من تراجع المبيعات بسبب ظروف الاستيراد وقلة المنتجات فى الأسواق.
وتوقعت عبدالحى، أن يستطيع القطاع تعويض ما حدث خلال 2023 فى العام الجارى، حيث أن طبيعة القطاع أن يكون ثلث الإيرادات من زيادة المبيعات والثلثين من زيادة الأسعار، لكن هذا العام شهد نموًا فى الأسعار فقط.
وارتفعت أرباح شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”أعلى شركات الأدوية تحقيقًا للأرباح خلال الفترة المسح، بنسبة 54% لتصل 644.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مقارنة بربح 417.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق. “كريدي أجريكول” يضاعف أرباحه السنوية إلى 5.17 مليار جنيه
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل 3.68 مليار جنيه، مقابل 2.68 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وقفز صافى مبيعات شركة ابن سينا فارما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل إلى 23.8 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
ارتفعت صافى الأرباح الشركة بنهاية سبتمبر الماضى لتصل إلى 173.6 مليون جنيه، مقابل 118.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الأسبق.
أسعار الخدمات الصحية ارتفعت 15% خلال 2023
وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا، بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 344.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.1 مليون جنيه فى الفترة بنسبة 29% المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لتصل 2.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.9 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام السابق. قطاع المنسوجات
مثلت أرباح شركة النساجون الشرقيون 72% من إجمالى أرباح قطاع المنسوجات نتيجة اتجاه الشركة لزيادة صادراتها وارتفاع حصيلتها الدولارية.
وترى بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، أن سبب الارتفاع القوى فى أداء قطاع المنسوجات يرجع لصناعة النسيج والتى تأثرت بارتفاع أسعار القطن عالميًا، مما نتج عنه زيادة إيرادات شركات الغزل والنسيج، كما شهدت المنتجات المصرية من منسوجات وملابس زيادة فى الطلب على الصعيد العالمى مما ساهم فى تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات بشكل أساسى.
وأضافت البحوث، أن قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لدعم قطاع المنسوجات من تقديم تمويلات وحوافز للشركات العاملة فى القطاع، عزز من الإنتاج والتنافسية مما زاد من وتيرة نمو القطاع وتحسين الأداء المالى.
وتوقعت أسطول، أن يستمر الانتعاش الذى يشهده القطاع خلال خلال عام 2023، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، وتستكمل الشركات الاستفادة من الارتفاع المتزايد فى الطلب العالمى على المنتجات المصرية لتعزز من قوتها التنافسية فى السوق العالمى. ((مصر الجديدة)) تعتزم ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مدينة هليوبوليس
ونمت أرباح شركة النساجون الشرقيون إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 526.7 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الأسبق.
وقفزت صافى مبيعات الشركة إلى 12.8 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولة من العام الأسبق.
وتضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 616% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. قطاع تجارة وموزعون
تصدرت أرباح شركة إم إم جروب منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 121% لتسجل 482 مليون جنيه، مقابل 218 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت الشركة مبيعات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، لتبلغ نسبة النمو 57% بالمقارنة بـ 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
قطاع المرافق
تراجع أداء قطاع المرافق حيث تراجعت أرباح شركة غاز مصر بنسبة 9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى رغم تصدرها الأكثر ربحية بالقطاع، لتصل أرباحها خلال فترة المسح إلى 138.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 152.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وانخفضت إيرادات نشاط الشركة لتصل 3.61 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل إيرادات 5.09 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022. قطاع السياحة والترفيه
ذكر باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن قطاع السياحة والترفيه شهد تباطؤ فى النمو منذ أزمة كوفيد-19 بل توقف أداؤه خلال بعض الفترات، لكن خلال الفترة الأخيرة وخاصة الربع الثالث من العام الماضى تحركت الأسهم المكونة للقطاع وبدأت فى حركة نمو بشكل واضح.
وأشار إلى أن أهم هذه الأسهم مصر للفنادق والمصرية للمنتجعات السياحية، وخاصة خلال الربع الأخير حيث شهدت الفترة تباطؤ ارتفاع التضخم فى البلاد وتحرك سعر الصرف المستمر.
ونمت أرباح شركة مصر للفنادق بنسبة 49.86% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتصل 190 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل 300.4 مليون جنيه، مقابل 159.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.
وتراجعت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل 7.64 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 84.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وتوقع أبو غنيمة، أن يستمر القطاع فى النمو خلال العام الجارى مع باقى القطاعات التى لم تتحرك بشكل جيد خلال 2023، وأن معظم القطاعات التى لم تتحرك جيداً خلال عام 2023 ستشهد دفعة قوية خلال النصف الثانى من العام الجاري، متوقعًا انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة إلى جانب استقرار سعر الصرف خلال النصف الثانى من 2024.
قفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2022/2023، بزيادة 26.8%، حيث يعد هذا القطاع مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية فى مصر. قطاع الورق ومواد التعبئة
حقق قطاع الورق ومواد التغليف صافى خسائر لإجمالى أرباح شركاته ما دفعه لتذيل قائمة القطاعات التى أجريت عليها ((البورصة)) المسح.
فيما تراجعت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف والورق – يونيباك بنسبة 16% لتسجل 21 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
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