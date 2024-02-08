نادى الزمالك يعبر أزمته المالية ويسيطر على سوق الانتقالات الشتوية

نجح نادى الزمالك فى تجاوز واحدة من أصعب الأزمات المالية التى مرت عليه فى تاريخه، بعدما تراكمت عليه الديون، وتمكن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التى تسببت فى إيقاف القيد لفريق كرة القدم، والتى بلغ عددها 14 قضية، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، كلفت النادى قرابة 2.5 مليون دولار.

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، المكلف بالقضايا الدولية: ((سددنا حوالى 2 مليون و500 ألف دولار مستحقات فك القيد ومستحقات لاعبين سابقين ومدربين))، موضحاً أن ((ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادى له إسهامات فى كل شىء)).

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ووفقاً للقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، كان يُستحق على الزمالك مبلغ مليون ونصف المليون دولار لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، و450 ألف دولار لكراكاس الفنزويلى، و11 ألف دولار لنادى ليون 36 النيجيرى، و7 آلاف دولار لوادى دجلة، و110 آلاف دولار لمساعدى البرتغالى فيريرا، و270 ألف دولار للغانى بنجامين أتشمبونج، مع 5 أحكام من لجنة الانضباط لصالح (فيفا).

وكانت القضية الأصعب من بين هذه القضايا، تلك الخاصة بأحقية سبورتنج لشبونة البرتغالى، بنحو 1.5 مليون دولار، تعود هذه القضية إلى صيف 2015 حينما قرر الزمالك إعادة اللاعب، مقابل 650 ألف يورو، لكن الزمالك لم يقم بتسديد أموال الصفقة، بالإضافة إلى فائدة 10% سنوياً اعتباراً من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلى.

وبحسب بند ملزم فى التعاقد، تم تفعيله نتيجة عدم التزام الزمالك بتسديد المستحقات فى المواعيد المتفق عليها، أصبح الزمالك مطالباً بسداد 400 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً بواقع، ونحو 200 ألف دولار اعتبار من 16 يناير 2016، و200 ألف دولار اعتبار من 16 يونيو 2016، و5 آلاف فرنك سويسرى إجراءات محكمة ((كاس)).

قال عمرو أدهم عن هذه القضية، إنه عندما بدأ النادى التواصل مع مسئولى سبورتنج لشبونة، لم يرغبوا فى الرد علينا، استخدمنا كل وسائل التواصل الممكنة، منهم روى فيتوريا المدرب السابق للمنتخب الوطنى، وهو الذى منحنا جهة اتصال نستطيع التواصل معهم من خلالها.

وأضاف، تواصلنا أيضاً مع فينجادا وإيمانويل إمونيكى ونونو جوميز، كل هؤلاء ساعدونا فى نقل صورة جديدة عن الزمالك إلى سبورتنج لشبونة، واستطعنا التواصل مع نائب رئيس النادى، ونأمل أن تتحول العلاقة مع سبورتينج لشبونة إلى شراكة واستفادة معهم.

لم تكن قضية شيكابالا هى الوحيدة التى تسببت فى معاناة الزمالك من منع القيد، فالنادى لم يسدد كذلك مستحقات متبقية للاعب الغانى أتشيمبونج، الذى كان قد حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 180 ألف يورو، بالإضافة لفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى، بجانب 100 ألف يورو غرامة إضافية، وحال عدم السداد يتم إيقاف القيد لثلاث فترات.

وأوضح عمرو أدهم، أن الزمالك كان لديه مشكلة مع مساعدى المدرب الأسبق للفريق جيسوالدو فيريرا وتم حلها، وتم كذلك الانتها من أزمة مستحقات أتشيمبونج، وكاراكاس الفنزويلى بسبب مستحقات صفقة البنينى سامسونج.

رغم كل الجهود المبذولة إلا أن الزمالك، لاتزال لديه قضايا أخرى، مثل قضية مستحقات المغربى خالد بوطيب ومواطنه أحمد بلحاج، والتونسى فرجانى ساسى، والمدرب البرتغالى جايمى باتشيكو.

وعلق عمرو أدهم: سنحاول التواصل مع خالد بوطيب لتسوية مستحقاته قبل إصدار الحكم من المحكمة، وهناك قضية مع جايمى باتشيكو، وقضية مع فرجانى ساسى التى كان خسرها قبل ذلك، لكن اللاعب تقدم بشكوى أخرى فى الفيفا.

قدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال مؤتمر صحفى قدم فيه الصفقات الجديدة فى جميع الألعاب. وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندى ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطينى ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبى ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش وسيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدى لاعب فريق مونتريال الكندى وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إجمالى ما تم إنفاقه على ضم اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية بلغ 55 مليون جنيه، كما أن هناك لاعبين لا تتجاوز رواتبهم مليونى جنيه، ضمن خطة النادى لتخفيض الرواتب.التعاقد مع 70 لاعب من مختلف الفئات العمرية بجميع الأنشطة.



قال حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، إنه تم الانتهاء من العديد من الأزمات التى واجهت النادى، بداية من رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك فى جميع البنوك، ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادى، والتجديد لأحمد فتوح، ويعمل النادى حاليا على حل أزمة الضرائب.

وأضاف:“أن كل قطاعات النادى أصبحت تعمل تحت قطاع العمل المؤسسى، وكل هدف مجلس الإدارة أن تسعد جماهير نادى الزمالك، والمجلس نجح فى حل جزء من الأزمات التى كان يمر النادى بها، أشعر بسعادة بالغة لانضمام هذه المجموعة الكبيرة من النجوم، وتكوين قاعدة رياضية فى جميع الألعاب للمنافسة على جميع البطولات، وتم إبرام تعاقدات مع أكثر من 70 لاعبا فى كل الألعاب وعلى مختلف الفئات العمرية.

وتابع:“تعهدت منذ ترشحى للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية لنادى الزمالك لأنه أرقى نادٍ فى مصر، واسترداد حقوق كل من تعرض للظلم فى النادى، أشكر لجنة الاستثمار والتمويل على دورها فى الفترة الماضية”.

وقال هانى برزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن مجلس الإدارة كان يعلم جيداً حجم التحديات التى سيواجهها منذ بداية تسلم إدارة النادى، وكان فى المقام الأول يفكر فى حل المشاكل المادية.

وأضاف: ((وضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شيء وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانة أفضل، وسنبذل أقصى جهدا لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية)).

أكد هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك، على أنه يعمل على إعادة بناء قطاع الناشئين من جديد، ليكونوا نواة لفرق النادى فى المستقبل، مؤكداً أن كرة القدم هى واجهة النادى، وتم العمل على حل جميع أزمات الكرة بجانب تدعيم الألعاب الأخرى، خاصة وأن النادى خسر من قبل قاعدة ناشئين كبيرة فى كل الألعاب.

وتابع: ((نحرص على التعاقد مع لاعبين صغار السن فى جميع الألعاب لبناء أجيال قوية، وسنعلن عن كل الأمور التى تم إنجازها خلال الـ100 يوم الماضية)).

وقال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إبرام عدة صفقات فى قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية، وهناك حرص على توسيع قاعدة الناشئين بنادى الزمالك، وتم إبرام عقود لـ48 لاعبا فى جميع فرق قطاع الناشئين.

وأضاف:“تلقينا عدة عروض لبعض لاعبى قطاع الناشئين، ولكننا رفضنا التفريط فى خدماتهم من أجل حاجة القطاع لهم، وأتوجه بالشكر لعبدالواحد السيد مدير الكرة الذى لعب دوراً كبيراً فى تجديد عقود اللاعبين)).