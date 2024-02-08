نادى الزمالك يعبر أزمته المالية ويسيطر على سوق الانتقالات الشتوية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسوية 14 قضية دولية تكلف النادى 2.5 مليون دولار
نجح نادى الزمالك فى تجاوز واحدة من أصعب الأزمات المالية التى مرت عليه فى تاريخه، بعدما تراكمت عليه الديون، وتمكن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التى تسببت فى إيقاف القيد لفريق كرة القدم، والتى بلغ عددها 14 قضية، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، كلفت النادى قرابة 2.5 مليون دولار.
قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، المكلف بالقضايا الدولية: ((سددنا حوالى 2 مليون و500 ألف دولار مستحقات فك القيد ومستحقات لاعبين سابقين ومدربين))، موضحاً أن ((ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادى له إسهامات فى كل شىء)).
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ووفقاً للقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، كان يُستحق على الزمالك مبلغ مليون ونصف المليون دولار لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، و450 ألف دولار لكراكاس الفنزويلى، و11 ألف دولار لنادى ليون 36 النيجيرى، و7 آلاف دولار لوادى دجلة، و110 آلاف دولار لمساعدى البرتغالى فيريرا، و270 ألف دولار للغانى بنجامين أتشمبونج، مع 5 أحكام من لجنة الانضباط لصالح (فيفا). شيكابالا ولشبونة القضية الأصعب
وكانت القضية الأصعب من بين هذه القضايا، تلك الخاصة بأحقية سبورتنج لشبونة البرتغالى، بنحو 1.5 مليون دولار، تعود هذه القضية إلى صيف 2015 حينما قرر الزمالك إعادة اللاعب، مقابل 650 ألف يورو، لكن الزمالك لم يقم بتسديد أموال الصفقة، بالإضافة إلى فائدة 10% سنوياً اعتباراً من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلى.
وبحسب بند ملزم فى التعاقد، تم تفعيله نتيجة عدم التزام الزمالك بتسديد المستحقات فى المواعيد المتفق عليها، أصبح الزمالك مطالباً بسداد 400 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً بواقع، ونحو 200 ألف دولار اعتبار من 16 يناير 2016، و200 ألف دولار اعتبار من 16 يونيو 2016، و5 آلاف فرنك سويسرى إجراءات محكمة ((كاس)).
قال عمرو أدهم عن هذه القضية، إنه عندما بدأ النادى التواصل مع مسئولى سبورتنج لشبونة، لم يرغبوا فى الرد علينا، استخدمنا كل وسائل التواصل الممكنة، منهم روى فيتوريا المدرب السابق للمنتخب الوطنى، وهو الذى منحنا جهة اتصال نستطيع التواصل معهم من خلالها.
وأضاف، تواصلنا أيضاً مع فينجادا وإيمانويل إمونيكى ونونو جوميز، كل هؤلاء ساعدونا فى نقل صورة جديدة عن الزمالك إلى سبورتنج لشبونة، واستطعنا التواصل مع نائب رئيس النادى، ونأمل أن تتحول العلاقة مع سبورتينج لشبونة إلى شراكة واستفادة معهم. هل تحل الانتخابات أزمة ديون نادى الزمالك؟
لم تكن قضية شيكابالا هى الوحيدة التى تسببت فى معاناة الزمالك من منع القيد، فالنادى لم يسدد كذلك مستحقات متبقية للاعب الغانى أتشيمبونج، الذى كان قد حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 180 ألف يورو، بالإضافة لفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى، بجانب 100 ألف يورو غرامة إضافية، وحال عدم السداد يتم إيقاف القيد لثلاث فترات.
وأوضح عمرو أدهم، أن الزمالك كان لديه مشكلة مع مساعدى المدرب الأسبق للفريق جيسوالدو فيريرا وتم حلها، وتم كذلك الانتها من أزمة مستحقات أتشيمبونج، وكاراكاس الفنزويلى بسبب مستحقات صفقة البنينى سامسونج.
رغم كل الجهود المبذولة إلا أن الزمالك، لاتزال لديه قضايا أخرى، مثل قضية مستحقات المغربى خالد بوطيب ومواطنه أحمد بلحاج، والتونسى فرجانى ساسى، والمدرب البرتغالى جايمى باتشيكو.
وعلق عمرو أدهم: سنحاول التواصل مع خالد بوطيب لتسوية مستحقاته قبل إصدار الحكم من المحكمة، وهناك قضية مع جايمى باتشيكو، وقضية مع فرجانى ساسى التى كان خسرها قبل ذلك، لكن اللاعب تقدم بشكوى أخرى فى الفيفا. 55 مليون جنيه تكلفة ضم 10 لاعبين فى انتقالات الشتاء
قدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال مؤتمر صحفى قدم فيه الصفقات الجديدة فى جميع الألعاب. وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندى ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطينى ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبى ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش وسيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدى لاعب فريق مونتريال الكندى وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز.
وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إجمالى ما تم إنفاقه على ضم اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية بلغ 55 مليون جنيه، كما أن هناك لاعبين لا تتجاوز رواتبهم مليونى جنيه، ضمن خطة النادى لتخفيض الرواتب.التعاقد مع 70 لاعب من مختلف الفئات العمرية بجميع الأنشطة.
قال حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، إنه تم الانتهاء من العديد من الأزمات التى واجهت النادى، بداية من رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك فى جميع البنوك، ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادى، والتجديد لأحمد فتوح، ويعمل النادى حاليا على حل أزمة الضرائب. “الضرائب” تنفى خفض مديونية نادى الزمالك إلى 400 مليون جنيه
وأضاف:“أن كل قطاعات النادى أصبحت تعمل تحت قطاع العمل المؤسسى، وكل هدف مجلس الإدارة أن تسعد جماهير نادى الزمالك، والمجلس نجح فى حل جزء من الأزمات التى كان يمر النادى بها، أشعر بسعادة بالغة لانضمام هذه المجموعة الكبيرة من النجوم، وتكوين قاعدة رياضية فى جميع الألعاب للمنافسة على جميع البطولات، وتم إبرام تعاقدات مع أكثر من 70 لاعبا فى كل الألعاب وعلى مختلف الفئات العمرية.
وتابع:“تعهدت منذ ترشحى للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية لنادى الزمالك لأنه أرقى نادٍ فى مصر، واسترداد حقوق كل من تعرض للظلم فى النادى، أشكر لجنة الاستثمار والتمويل على دورها فى الفترة الماضية”.
وقال هانى برزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن مجلس الإدارة كان يعلم جيداً حجم التحديات التى سيواجهها منذ بداية تسلم إدارة النادى، وكان فى المقام الأول يفكر فى حل المشاكل المادية.
وأضاف: ((وضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شيء وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانة أفضل، وسنبذل أقصى جهدا لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية)). الاستثمار فى المستقبل بدعم قطاع الناشئين
أكد هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك، على أنه يعمل على إعادة بناء قطاع الناشئين من جديد، ليكونوا نواة لفرق النادى فى المستقبل، مؤكداً أن كرة القدم هى واجهة النادى، وتم العمل على حل جميع أزمات الكرة بجانب تدعيم الألعاب الأخرى، خاصة وأن النادى خسر من قبل قاعدة ناشئين كبيرة فى كل الألعاب.
وتابع: ((نحرص على التعاقد مع لاعبين صغار السن فى جميع الألعاب لبناء أجيال قوية، وسنعلن عن كل الأمور التى تم إنجازها خلال الـ100 يوم الماضية)).
وقال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إبرام عدة صفقات فى قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية، وهناك حرص على توسيع قاعدة الناشئين بنادى الزمالك، وتم إبرام عقود لـ48 لاعبا فى جميع فرق قطاع الناشئين.
وأضاف:“تلقينا عدة عروض لبعض لاعبى قطاع الناشئين، ولكننا رفضنا التفريط فى خدماتهم من أجل حاجة القطاع لهم، وأتوجه بالشكر لعبدالواحد السيد مدير الكرة الذى لعب دوراً كبيراً فى تجديد عقود اللاعبين)).
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