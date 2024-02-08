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النفط يرتفع وسط ترقب لمزيد من المحادثات بشأن غزة

2/8/2024 4:22:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية اليوم الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يوميا في 2023“يعكسان طلبا أقوى على الخام”.

المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826356

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