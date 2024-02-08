أسعار المستهلكين في الصين تنخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3 بالمئة في ديسمبر.

موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6% في استطلاع رويترز.

ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو خمسة في المئة إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.





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