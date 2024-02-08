أسعار المستهلكين في الصين تنخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3 بالمئة في ديسمبر.
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إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6% في استطلاع رويترز.
ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو خمسة في المئة إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826355
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