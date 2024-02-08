الصحة تبحث مقترحات تنفيذ المبان الذكية ضمن المدينة الطبية للمستشفيات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة هواوي الصينية وعدد من شركات التطوير العقاري والتجهيزات الإنشائية، العمل المستقبلي في تنفيذ المبان الذكية ضمن مشروع“المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية” وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية.
وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات العمل المقدمة من الشركات لتصميم وتنفيذ المدينة الطبية المتكاملة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما ستضمه المدينة من مبان طبية وتعليمية وخدمية وبحثية على أرض واحدة وبطاقة 4 آلاف سرير.
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وناقش الوزير مع الشركات النماذج المقترحة للتنفيذ وفقًا للأهداف المرجوة من تلك الميدنة من الناحية الطبية والاستثمارية، وعوائد العمل بالنظم التكنولوجية في هذه المدينة اقتصاديًا بما يعظم الاستفادة من هذا المشروع الضخم، حيث وجه في هذا الصدد بمراجعة كافة النماذج إنشائيًا ووظيفيًا قبل البدء في التنفيذ.
وأكد أهمية التعاون مع شركة“هواوي الصينية” في مجال إدارة النظم التكنولوجية لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر والصين سياسيًا واقتصاديًا.
ووجه الوزير بدراسة استغلال كافة إمكانيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك دراسة استحدات النظم الجديدة التي تخدم العمل والخدمات المقدمة بالمدينة الجديدة، مشددًا على العمل وفقًا لخطط واضحة ودراسات علمية لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.
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