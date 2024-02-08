الصحة تبحث مقترحات تنفيذ المبان الذكية ضمن المدينة الطبية للمستشفيات

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة هواوي الصينية وعدد من شركات التطوير العقاري والتجهيزات الإنشائية، العمل المستقبلي في تنفيذ المبان الذكية ضمن مشروع“المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية” وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات العمل المقدمة من الشركات لتصميم وتنفيذ المدينة الطبية المتكاملة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما ستضمه المدينة من مبان طبية وتعليمية وخدمية وبحثية على أرض واحدة وبطاقة 4 آلاف سرير.

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وناقش الوزير مع الشركات النماذج المقترحة للتنفيذ وفقًا للأهداف المرجوة من تلك الميدنة من الناحية الطبية والاستثمارية، وعوائد العمل بالنظم التكنولوجية في هذه المدينة اقتصاديًا بما يعظم الاستفادة من هذا المشروع الضخم، حيث وجه في هذا الصدد بمراجعة كافة النماذج إنشائيًا ووظيفيًا قبل البدء في التنفيذ.

وأكد أهمية التعاون مع شركة“هواوي الصينية” في مجال إدارة النظم التكنولوجية لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر والصين سياسيًا واقتصاديًا.

ووجه الوزير بدراسة استغلال كافة إمكانيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك دراسة استحدات النظم الجديدة التي تخدم العمل والخدمات المقدمة بالمدينة الجديدة، مشددًا على العمل وفقًا لخطط واضحة ودراسات علمية لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.