الليرة التركية مستقرة قبيل صدور تقرير التضخم من المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.
وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار ، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.5830.
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ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر قد توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86% في يناير.
وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظة غاية أركان التي استقالت يوم الجمعة بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.
وكانت المحافظة السابقة قد رفعت أسعار الفائدة بقوة إلى 45% من 8.5% منذ يونيو من أجل تهدئة التضخم. وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.
وقال متعامل لدى أحد البنوك“توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45 بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75% في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36%”.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826353
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