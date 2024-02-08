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الليرة التركية مستقرة قبيل صدور تقرير التضخم من المركزي

2/8/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار ، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.5830.

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ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر قد توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86% في يناير.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظة غاية أركان التي استقالت يوم الجمعة بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

وكانت المحافظة السابقة قد رفعت أسعار الفائدة بقوة إلى 45% من 8.5% منذ يونيو من أجل تهدئة التضخم. وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.

وقال متعامل لدى أحد البنوك“توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45 بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75% في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36%”.


المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826353

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