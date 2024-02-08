الخزانة الأمريكية: نواجه مخاطر متزايدة من روسيا وكوريا الشمالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من جانب روسيا التي تحاول الحصول على سلع لها استخدامات عسكرية لدعم حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوزارة – في تقرير لتقييم المخاطر الوطنية ، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس – أن روسيا كثفت جهودها لشراء سلع أمريكية المنشأ بشكل غير قانوني يمكن استخدامها في أغراض عسكرية لدعم حربها على أوكرانيا، وأنها أخفت المعاملات باستخدام أساليب التعتيم مثل شركات الواجهة ونقاط إعادة الشحن.
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وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا مخاطر متزايدة من كوريا الشمالية التي تستغل الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد .
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