الخزانة الأمريكية: نواجه مخاطر متزايدة من روسيا وكوريا الشمالية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من جانب روسيا التي تحاول الحصول على سلع لها استخدامات عسكرية لدعم حربها على أوكرانيا.

وذكرت الوزارة – في تقرير لتقييم المخاطر الوطنية ، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس – أن روسيا كثفت جهودها لشراء سلع أمريكية المنشأ بشكل غير قانوني يمكن استخدامها في أغراض عسكرية لدعم حربها على أوكرانيا، وأنها أخفت المعاملات باستخدام أساليب التعتيم مثل شركات الواجهة ونقاط إعادة الشحن.

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وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا مخاطر متزايدة من كوريا الشمالية التي تستغل الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد .