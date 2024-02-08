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صندوق رؤية يسجل أعلى أرباح فصلية منذ قرابة 3 سنوات نهاية 2023

2/8/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل صندوق رؤية التابع لمجموعة“سوفت بنك” اليابانية تعافيه بعد تحقيق خسائر قياسية العام المالي السابق، ليحقق أعلى ربح له منذ قرابة 3 سنوات في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب التقرير المالي الذي صدر اليوم الخميس، بلغت الأرباح الاستثمارية لصندوق رؤية 600.7 مليار ين (أكثر من 4 مليارات دولار) في الربع الرابع من عام 2023، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع المنتهي في مارس من عام 2021.

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وعلى صعيد نتائج المجموعة اليابانية، بلغ صافي مبيعات“سوفت بنك” 1.77 تريليون ين في الربع الرابع، انخفاضاً عن التوقعات عند 1.8 تريليون ين.

وبلغ صافي الدخل 950 مليار ين مقابل 196.5 مليار ين متوقعة خلال نفس الفترة، لتسجل“سوفت بنك” أول أرباح فصلية لها بعد خسائر امتدت على مدار عام، في حين استطاع صندوق رؤية تحقيق أرباح على مدار الأرباع الثلاثة الأخيرة.


المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826351

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