صندوق رؤية يسجل أعلى أرباح فصلية منذ قرابة 3 سنوات نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل صندوق رؤية التابع لمجموعة“سوفت بنك” اليابانية تعافيه بعد تحقيق خسائر قياسية العام المالي السابق، ليحقق أعلى ربح له منذ قرابة 3 سنوات في الربع الأخير من العام الماضي.
وبحسب التقرير المالي الذي صدر اليوم الخميس، بلغت الأرباح الاستثمارية لصندوق رؤية 600.7 مليار ين (أكثر من 4 مليارات دولار) في الربع الرابع من عام 2023، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع المنتهي في مارس من عام 2021.
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وعلى صعيد نتائج المجموعة اليابانية، بلغ صافي مبيعات“سوفت بنك” 1.77 تريليون ين في الربع الرابع، انخفاضاً عن التوقعات عند 1.8 تريليون ين.
وبلغ صافي الدخل 950 مليار ين مقابل 196.5 مليار ين متوقعة خلال نفس الفترة، لتسجل“سوفت بنك” أول أرباح فصلية لها بعد خسائر امتدت على مدار عام، في حين استطاع صندوق رؤية تحقيق أرباح على مدار الأرباع الثلاثة الأخيرة.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826351
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