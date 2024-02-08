التضخم في الصين يتباطأ بأكبر وتيرة له في أكثر من 14 عاماً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين بأعلى وتيرة سنوية له في أكثر من 14 عاماً في يناير، مع تراجع أسعار المنتجين أيضاً، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف المستثمرين تجاه مخاطر انكماش ثاني أكبر اقتصادات العالم.
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الخميس، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يناير، بعدما تراجع بنسبة 0.3% في ديسمبر، ومقارنة بتوقعات انخفاضه 0.5% خلال نفس الفترة.
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وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين -الذي يستثني عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يناير، بعد تراجعه 0.6% في ديسمبر، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% مقابل توقعات انخفاضه 2.6%.
وكان الانخفاض السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين هو الأكبر منذ سبتمبر من عام 2009، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826350
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