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التضخم في الصين يتباطأ بأكبر وتيرة له في أكثر من 14 عاماً

2/8/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين بأعلى وتيرة سنوية له في أكثر من 14 عاماً في يناير، مع تراجع أسعار المنتجين أيضاً، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف المستثمرين تجاه مخاطر انكماش ثاني أكبر اقتصادات العالم.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الخميس، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يناير، بعدما تراجع بنسبة 0.3% في ديسمبر، ومقارنة بتوقعات انخفاضه 0.5% خلال نفس الفترة.

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وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين -الذي يستثني عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يناير، بعد تراجعه 0.6% في ديسمبر، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% مقابل توقعات انخفاضه 2.6%.

وكان الانخفاض السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين هو الأكبر منذ سبتمبر من عام 2009، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية.


المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826350

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