وزير النفط الهندي: العالم ممتن لشرائنا النفط الروسي

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قال“هارديب سينج بوري” وزير النفط الهندي إن بلاده تحافظ على انخفاض الأسعار العالمية للنفط من خلال الشراء من روسيا، موضحاً أن شراء النفط من الشرق الأوسط من شأنه مضاعفة أسعار الذهب الأسود.
وذكر“سينج بوري” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي في جوا، أن العالم ممتن لشراء الهند النفط الروسي،“وهم لا يريدون منا الامتناع عن شرائه”.
وأضاف أنه إذا بدأت الهند في شراء المزيد من نفط الشرق الأوسط، فلن يبلغ سعر البرميل 75 دولاراً أو 76 دولاراً، بل سيرتفع إلى 150 دولاراً.
وتابع بأنه ليس قلقاً على نحو غير مبرر بشأن ارتفاع أسعار النفط نتيجة عدم توافره أو عدم القدرة على تحمل تكلفته، وأن توقعات زيادة الأسعار سوف ينتهي بها المطاف لأن تصبح“نبوءة ذاتية التحقق”، حيث تؤدي زيادة الأسعار إلى تقليص الطلب.
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