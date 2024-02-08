وزير النفط الهندي: العالم ممتن لشرائنا النفط الروسي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

قال“هارديب سينج بوري” وزير النفط الهندي إن بلاده تحافظ على انخفاض الأسعار العالمية للنفط من خلال الشراء من روسيا، موضحاً أن شراء النفط من الشرق الأوسط من شأنه مضاعفة أسعار الذهب الأسود.

وذكر“سينج بوري” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي في جوا، أن العالم ممتن لشراء الهند النفط الروسي،“وهم لا يريدون منا الامتناع عن شرائه”.

وأضاف أنه إذا بدأت الهند في شراء المزيد من نفط الشرق الأوسط، فلن يبلغ سعر البرميل 75 دولاراً أو 76 دولاراً، بل سيرتفع إلى 150 دولاراً.

وتابع بأنه ليس قلقاً على نحو غير مبرر بشأن ارتفاع أسعار النفط نتيجة عدم توافره أو عدم القدرة على تحمل تكلفته، وأن توقعات زيادة الأسعار سوف ينتهي بها المطاف لأن تصبح“نبوءة ذاتية التحقق”، حيث تؤدي زيادة الأسعار إلى تقليص الطلب.



