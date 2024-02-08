ارتفاع مؤشر نيكي لأعلى مستوياته في 34 عامًا بدعم من قطاع التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت بدعم من قطاع الشركات التكنولوجية، وعقب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي“شينيتشي أوشيدا” بشأن آفاق السياسة النقدية.
أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.06% إلى 36863 نقطة، ليتجاوز أعلى مستوى له منذ 34 عاماً المسجل في 22 يناير عند 36546 نقطة، وصعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% إلى 2562 نقطة.
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وقال“شينيتشي أوشيدا” نائب محافظ بنك اليابان، إنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة بقوة حتى بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وحقق سهم“سوفت بنك” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” مع ارتفاعه بنحو 9.7%، بينما ارتفع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بأكثر من 7%.
وزادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.36% إلى 148.71 ين.
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