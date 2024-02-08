ارتفاع مؤشر نيكي لأعلى مستوياته في 34 عامًا بدعم من قطاع التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت بدعم من قطاع الشركات التكنولوجية، وعقب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي“شينيتشي أوشيدا” بشأن آفاق السياسة النقدية.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.06% إلى 36863 نقطة، ليتجاوز أعلى مستوى له منذ 34 عاماً المسجل في 22 يناير عند 36546 نقطة، وصعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% إلى 2562 نقطة.

موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

وقال“شينيتشي أوشيدا” نائب محافظ بنك اليابان، إنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة بقوة حتى بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وحقق سهم“سوفت بنك” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” مع ارتفاعه بنحو 9.7%، بينما ارتفع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بأكثر من 7%.

وزادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.36% إلى 148.71 ين.



