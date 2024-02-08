استمرار محادثات شراء السيادي السعودي حصة في امتياز ستاربكس المملوك لـالشايع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة لا يزال منخرطا في محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تشغله مجموعة الشايع الكويتية، وذلك بعد أن تم إدراجه سابقا في القائمة القصيرة.
وأضافت المصادر ، أن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبوللو جلوبال مانجمنت تجري محادثات أيضا لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.
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وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في سبتمبر 2022، أن صندوق الاستثمارات العامة أبرز المرشحين لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع الكويتية.
وقالت إن مجموعة الشايع قد تبيع حصة تصل إلى 30 %.
يشار إلى أن المجموعة تملك الامتياز التجاري لعلامة ستاربكس من خلال مئات الفروع في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826347
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