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استمرار محادثات شراء السيادي السعودي حصة في امتياز ستاربكس المملوك لـالشايع

2/8/2024 4:22:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة لا يزال منخرطا في محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي تشغله مجموعة الشايع الكويتية، وذلك بعد أن تم إدراجه سابقا في القائمة القصيرة.

وأضافت المصادر ، أن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبوللو جلوبال مانجمنت تجري محادثات أيضا لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

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وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في سبتمبر 2022، أن صندوق الاستثمارات العامة أبرز المرشحين لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع الكويتية.

وقالت إن مجموعة الشايع قد تبيع حصة تصل إلى 30 %.

يشار إلى أن المجموعة تملك الامتياز التجاري لعلامة ستاربكس من خلال مئات الفروع في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.


المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826347

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