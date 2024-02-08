ارتفاع حجم مبيعات وإنتاج المركبات في الصين خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الجمعية الصينية لصانعي السيارات، إن حجم مبيعات المركبات في البلاد ارتفع بنسبة 47.9% على أساس سنوي خلال يناير الماضي ليصل إلى 2.44 مليون وحدة تقريباً.
وأضافت الجمعية، أن حجم إنتاج المركبات في الصين ازداد بنسبة 51.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.41 مليون وحدة.
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وعلى وجه الخصوص، بلغ حجم إنتاج سيارات الركاب ومبيعاتها 2.08 مليون وحدة و2.12 مليون وحدة على التوالي، بزيادة 49.1% و44% على أساس سنوي على التوالي، وفقاً للجمعية.
وبالنسبة إلى المركبات التجارية، ارتفع حجم إنتاجها بنسبة 66.2% على أساس سنوي ليصل إلى 327 ألف وحدة، بينما ازداد حجم مبيعاتها بنسبة 79.6% على أساس سنوي ليصل إلى 324 ألف وحدة.
وحافظ قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة على زخم نمو سريع خلال الشهر الماضي، حيث بلغ حجم إنتاجها في البلاد 787 ألف وحدة، بزيادة 85.3% مقارنة بما كان عليها في العام السابق، في حين ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 78.8% على أساس سنوي ليصل إلى 729 ألف وحدة.
وبلغ إجمالي صادرات المركبات 443 ألف وحدة خلال يناير الماضي، بزيادة 47.4% على أساس سنوي. وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 101 ألف وحدة، وفقاً للجمعية.
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