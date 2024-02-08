ارتفاع حجم مبيعات وإنتاج المركبات في الصين خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الجمعية الصينية لصانعي السيارات، إن حجم مبيعات المركبات في البلاد ارتفع بنسبة 47.9% على أساس سنوي خلال يناير الماضي ليصل إلى 2.44 مليون وحدة تقريباً.

وأضافت الجمعية، أن حجم إنتاج المركبات في الصين ازداد بنسبة 51.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.41 مليون وحدة.

موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

وعلى وجه الخصوص، بلغ حجم إنتاج سيارات الركاب ومبيعاتها 2.08 مليون وحدة و2.12 مليون وحدة على التوالي، بزيادة 49.1% و44% على أساس سنوي على التوالي، وفقاً للجمعية.

وبالنسبة إلى المركبات التجارية، ارتفع حجم إنتاجها بنسبة 66.2% على أساس سنوي ليصل إلى 327 ألف وحدة، بينما ازداد حجم مبيعاتها بنسبة 79.6% على أساس سنوي ليصل إلى 324 ألف وحدة.

وحافظ قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة على زخم نمو سريع خلال الشهر الماضي، حيث بلغ حجم إنتاجها في البلاد 787 ألف وحدة، بزيادة 85.3% مقارنة بما كان عليها في العام السابق، في حين ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 78.8% على أساس سنوي ليصل إلى 729 ألف وحدة.

وبلغ إجمالي صادرات المركبات 443 ألف وحدة خلال يناير الماضي، بزيادة 47.4% على أساس سنوي. وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 101 ألف وحدة، وفقاً للجمعية.