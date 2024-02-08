102% ارتفاعا في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت مبيعات التجزئة لمركبات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 102% على أساس سنوي في يناير الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لسيارات الركاب.

ذكرت الجميعة، أنه تم بيع ما مجموعه 670 ألف مركبة طاقة جديدة في الصين في الشهر الماضي.

موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة على أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 29% على أساس شهري.

وأضافت الجمعية، أن مبيعات الجملة لمركبات الطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 77% لتصل إلى 690 ألف وحدة في يناير الماضي، وبلغت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 2.04 مليون وحدة، بزيادة 58% على أساس سنوي.