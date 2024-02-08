102% ارتفاعا في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت مبيعات التجزئة لمركبات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 102% على أساس سنوي في يناير الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات من الجمعية الصينية لسيارات الركاب.
ذكرت الجميعة، أنه تم بيع ما مجموعه 670 ألف مركبة طاقة جديدة في الصين في الشهر الماضي.
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ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة على أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 29% على أساس شهري.
وأضافت الجمعية، أن مبيعات الجملة لمركبات الطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 77% لتصل إلى 690 ألف وحدة في يناير الماضي، وبلغت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 2.04 مليون وحدة، بزيادة 58% على أساس سنوي.
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