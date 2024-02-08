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الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

2/8/2024 4:22:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور نتائج أعمال عدد من الشركات من بينها“يونيليفر، و”سيمنز”، فضلاً عن“سوسيتيه جنرال”.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 486 نقطة.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.21% إلى 7644 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7624 نقطة، في حين استقر“داكس” الألماني عند 16933 نقطة.

وهبط سهم“ميرسك” الدنماركية بأكثر من 12% بعدما أعلنت في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، إنها تتوقع تراوح أرباح العام الجاري قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بين مليار دولار و6 مليارات دولار، انخفاضاً من 9.6 مليار دولار في 2023.

وذكرت“ميرسك” أن مجلس إدارتها قرر تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل فوري، مشيرة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن آفاق أرباحها هذا العام على خلفية التوترات في البحر الأحمر.

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم أمس، موافقته على قواعد جديدة لنقل أعمال مقاصة مشتقات اليورو من بورصة لندن للأوراق المالية، وأن اتفاقه المؤقت لإنهاء الاعتماد على لندن بعد خروجها من الاتحاد سوف يساعد على تعميق سوق رأس المال في البر الرئيسي لأوروبا.


المصدر:

MENAFN08022024000202011048ID1107826341

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