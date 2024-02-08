الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور نتائج أعمال عدد من الشركات من بينها“يونيليفر، و”سيمنز”، فضلاً عن“سوسيتيه جنرال”.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 486 نقطة.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.21% إلى 7644 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7624 نقطة، في حين استقر“داكس” الألماني عند 16933 نقطة.
وهبط سهم“ميرسك” الدنماركية بأكثر من 12% بعدما أعلنت في تقريرها المالي الذي صدر اليوم، إنها تتوقع تراوح أرباح العام الجاري قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بين مليار دولار و6 مليارات دولار، انخفاضاً من 9.6 مليار دولار في 2023.
وذكرت“ميرسك” أن مجلس إدارتها قرر تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل فوري، مشيرة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن آفاق أرباحها هذا العام على خلفية التوترات في البحر الأحمر.
وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم أمس، موافقته على قواعد جديدة لنقل أعمال مقاصة مشتقات اليورو من بورصة لندن للأوراق المالية، وأن اتفاقه المؤقت لإنهاء الاعتماد على لندن بعد خروجها من الاتحاد سوف يساعد على تعميق سوق رأس المال في البر الرئيسي لأوروبا.
المصدر:
MENAFN08022024000202011048ID1107826341
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