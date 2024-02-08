احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2193 تريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بانخفاض قدره 18.7 مليار دولار أو 0.58%، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي كان نتيجة لتطورات مثل زيادة في مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية المختلطة.
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وقال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنج الصيني، إن العمليات الاقتصادية الصينية مستقرة بشكل عام بفضل عوامل تشمل استقرار الإنتاج والاستهلاك المزدهر خلال فترة العطلة، مما يوفر دعما لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.
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