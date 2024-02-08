احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تخسر 18.7 مليار دولار بنهاية يناير

MENAFN - Al-Borsa News) وصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2193 تريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بانخفاض قدره 18.7 مليار دولار أو 0.58%، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي كان نتيجة لتطورات مثل زيادة في مؤشر الدولار وأسعار الأصول المالية العالمية المختلطة.

موضوعاتالصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار الأسهم الأوروبية ترتفع مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات 102% ارتفاعا في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين يناير الماضي

وقال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنج الصيني، إن العمليات الاقتصادية الصينية مستقرة بشكل عام بفضل عوامل تشمل استقرار الإنتاج والاستهلاك المزدهر خلال فترة العطلة، مما يوفر دعما لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.