الصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت الحكومة الصينية عن القائمة الثالثة والأخيرة للمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الإصدار الإضافي لسندات حكومية بقيمة تريليون يوان (140.7 مليار دولار).
ووفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مُخطط اقتصادي في البلاد، فإن القائمة الثالثة تشمل أكثر من 2800 مشروع، والتي سيتم تخصيص ما يقرب من 200 مليار يوان من التمويل الجديد لها من إصدار السندات.
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وستدعم المشروعات بشكل رئيسي التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث في شمالي الصين، وخاصة في منطقة بكين-تيانجين-خبي، وتحسين قدرات الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فضلا عن الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وقدرات الوقاية والسيطرة.
وسوف تدعم أيضًا التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غربي البلاد، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وقررت الحكومة المركزية الصينية في أكتوبر من العام الماضي إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان، بدءا من الربع الرابع، لدعم إعادة بناء المناطق المتضررة من الكوارث ورفع قدرات الإغاثة من الكوارث في البلاد.
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