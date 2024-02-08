الصين تعلن عن مشروعات مدعومة بسندات تبلغ نحو 141 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الحكومة الصينية عن القائمة الثالثة والأخيرة للمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الإصدار الإضافي لسندات حكومية بقيمة تريليون يوان (140.7 مليار دولار).

ووفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مُخطط اقتصادي في البلاد، فإن القائمة الثالثة تشمل أكثر من 2800 مشروع، والتي سيتم تخصيص ما يقرب من 200 مليار يوان من التمويل الجديد لها من إصدار السندات.

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وستدعم المشروعات بشكل رئيسي التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث في شمالي الصين، وخاصة في منطقة بكين-تيانجين-خبي، وتحسين قدرات الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، فضلا عن الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وقدرات الوقاية والسيطرة.

وسوف تدعم أيضًا التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غربي البلاد، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وقررت الحكومة المركزية الصينية في أكتوبر من العام الماضي إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان، بدءا من الربع الرابع، لدعم إعادة بناء المناطق المتضررة من الكوارث ورفع قدرات الإغاثة من الكوارث في البلاد.