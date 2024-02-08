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كلينتون تدعو إلى الإطاحة بنتنياهو: لا يمكن الوثوق به

2/8/2024 4:19:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/ PNN- انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أسلوب تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، داعية إلى الإطاحة به.

وفي مقابلة مع شبكة msnbc، قالت كلينتون: "يجب على نتنياهو أن يرحل. فهو ليس قائدا جديرا بالثقة. لقد وقع هجوم 7 أكتوبر في عهده. إنه بحاجة إلى الرحيل، وإذا كان يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد يجب أن يرحل".

وبعد أن كانت أعربت في السابق عن دعمها القوي لجهود إسرائيل الحربية، أشارت في المقابلة إلى "أننا نتمنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار"، معتبرة أنه "إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار".

وردا على سؤال حول علاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو، قالت: "أعتقد أن بايدن فعل كل ما يمكنه فعله من أجل الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، لكنني أعتقد أنه من الواضح أيضا أن بايدن يبذل كل ما في وسعه للتأثير على نتنياهو".


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