مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب نابلس
التاريخ
2/8/2024 4:19:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هاجم مستعمرون، صباح اليوم الخميس، مركبات المواطنين شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المركبات بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس.
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