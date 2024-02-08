Thursday, 08 February 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تطالب غوتيريش بحماية الفرق الطبية في غزة والضفة

2/8/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل لحماية الفرق الطبية في قطاع غزة، والضفة الغربية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك في رسالة عاجلة سلمتها الكيلة، إلى مكتب الأمم المتحدة في رام الله، من أجل إيصالها إلى غوتيريش، وتتضمن الرسالة شهادات بالاعتداءات على الفرق الطبية والمستشفيات من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الكيلة إن 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي استشهدوا، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، وأصيب نحو 900 بجروح مختلفة، في حين تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 100 عنصر.

وأكدت أن "الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة"، ووصفت ما قامت به قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا في جنين مؤخرا، بـ"الانتهاك الخطير" الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه.

واعتبرت أن "هذه الممارسات القاسية وغير القانونية، تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي"، لافتة إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.

وطالبت بتوفير الحماية للقطاع الصحي الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته.

MENAFN08022024000205011050ID1107826333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث