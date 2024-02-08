الصحة تطالب غوتيريش بحماية الفرق الطبية في غزة والضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل لحماية الفرق الطبية في قطاع غزة، والضفة الغربية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك في رسالة عاجلة سلمتها الكيلة، إلى مكتب الأمم المتحدة في رام الله، من أجل إيصالها إلى غوتيريش، وتتضمن الرسالة شهادات بالاعتداءات على الفرق الطبية والمستشفيات من قبل قوات الاحتلال.

وقالت الكيلة إن 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي استشهدوا، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، وأصيب نحو 900 بجروح مختلفة، في حين تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 100 عنصر.

وأكدت أن "الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة"، ووصفت ما قامت به قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا في جنين مؤخرا، بـ"الانتهاك الخطير" الذي راح ضحيته مريض واثنان من مرافقيه.

واعتبرت أن "هذه الممارسات القاسية وغير القانونية، تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي"، لافتة إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.

وطالبت بتوفير الحماية للقطاع الصحي الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته.