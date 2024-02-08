حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية، باردا نسبياً فوق بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الاحد، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



