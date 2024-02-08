حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الجمعة فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية، باردا نسبياً فوق بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الاحد، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
MENAFN08022024000205011050ID1107826332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.