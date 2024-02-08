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روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك

2/8/2024 3:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرَّت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية عقوبات بالسجن تتراوح بين 27 و29 عاماً بحق 33 جندياً من قوات كييف، وذلك تحت إجراءات أمنية مشددة بتهمة قصف مناطق سكنية للمدنيين في دونيتسك خلال عام 2022.


وأفاد بيان المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي: "وافقت المحكمة على موقف المدعي العام للدولة وحكمت على الجناة بالسجن لفترات تتراوح بين 27 و 29 سنة، على أن يقضوها في مركز إصلاحي تحت إجراءات أمنية مشددة".


وأضاف البيان: "ثبت أنه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 10 مارس 2022، وبناء على أوامر غير قانونية للقيادة هناك، أطلق العسكريون المحكومون، مع مسلحين آخرين، النيران على البنية التحتية المدنية وقاموا بترهيب وقتل المدنيين، بهدف تدمير البنية التحتية الاجتماعية".


وأفاد مكتب المدعي العام بأن الاعتداءات بواسطة راجمات عيار 122 ملم و152 ملم، طالت مناطق سكنية في زايتشينكو، سخانكا، دزيرجينسكو، وسارتانا، وتالاكوفكا، وشبه جزيرة القرم.


وأوضح مكتب المدعي العام أن ذلك أدى إلى مقتل مدني يبلغ من العمر 17 عاماً، وإصابة امرأة بارتجاج في الدماغ، وتضرر وتدمير 42 منزلاً وسيارتين.


وأدين المتهمون بموجب مواد القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بشأن استخدام وسائل وأساليب محظورة في النزاعات المسلحة، والقتل العمد ومحاولة قتل شخصين وأكثر بوسائل خطيرة وبشكل عام على أساس العداء السياسي والأيديولوجي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بممتلكات أشخاص آخرين.

روسيا اليوم


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