'خطأ طبي' أثناء الولادة ... قطع رأس رضيع يثير غضبا واسعا في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلايتون الأميركية، أن الحادث الذي وقع في 10 تموز 2023، والذي تعرض فيه المولود الجديد لقطع رأسه أثناء الولادة، قد صُنّف بأنه "جريمة قتل".

في التفاصيل، تم نقل جيسيكا روس، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى المركز الطبي الإقليمي الجنوبي في ريفرديل، جورجيا، في 9 تموز .

ووفقًا للشكوى التي رفعتها روس وشريكها تريفون إشعيا تايلور، تعذر على الطفل الخروج بشكل طبيعي بسبب عسر ولادة الكتف.

وأفاد التقرير الطبي هذا الأسبوع أن وفاة الطفل كانت نتيجة لعسر ولادة الكتف، وتوقف المخاض، وانحباس الجنين في قناة الولادة.

وأشارت التحقيقات إلى أن جسد الطفل وساقيه تمت إزالتهما خلال عملية قيصرية، لكن رأس الطفل تم ولادته عبر المهبل.

وزعم روس وتايلور أيضًا أن الفريق الطبي حاول إقناعهم بعدم تشريح الجثة، ولم يكتشفوا قطع الرأس إلا بعد خروجهم من المستشفى.

لبنان 24