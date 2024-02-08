الملكة رانيا: في ذكرى الإسراء والمعراج اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

الملكة رانيا: في ذكرى الإسراء والمعراج اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين
التاريخ
2/8/2024 3:11:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، والتي تصادف اليوم الخميس.
وقالت الملكة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": حبيبنا يا محمد، حينما ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فُتحت لك أبواب السماء."
وتابعت "في ذكرى الإسراء والمعراج، اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين".
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