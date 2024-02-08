الملكة رانيا: في ذكرى الإسراء والمعراج اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، والتي تصادف اليوم الخميس.



وقالت الملكة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": حبيبنا يا محمد، حينما ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فُتحت لك أبواب السماء."



وتابعت "في ذكرى الإسراء والمعراج، اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين".

