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روسيا تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي

2/8/2024 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت قناة "RussianArms" الروسية على تليغرام أن الخبراء في روسيا يقومون بإجراء الاختبارات النهائية على صاروخ "19ya6" المخصص لأنظمة الدفاع الجوي.


وتبعا للمعلومات التي أوردتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الصاروخ الجديد مخصص لأنظمة "بانتسير إس إم" للدفاع الجوي، وسيستخدم للتعامل مع الدرونات أو الصواريخ المعادية المتوسطة والقصيرة المدى، ويستعمل في توجيه الصاروخ أنظمة راديوية، فضلا عن أنه مزود بجهاز إرسال واستقبال ليزري مشفر، يمكّن من تحديد إحداثياته في ظروف التشويش الصعبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ الجديد يعتبر أداة ذات تكلفة منخفضة نسبيا، مخصصة لاعتراض القذائف المدفعية من عيار 155 ملم والصواريخ من عيار 122 ملم التي تستعمل مع راجمات الصواريخ.
وتتراوح سرعة صاروخ "19ya6" ما بين 850 و900 كلم/ساعة، ويمكنه التعامل مع الأهداف المعادية على مسافة 7-10 كلم.

RT

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