الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية
التاريخ
2/8/2024 3:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تقام الآن، الخميس، في قصر الحسينية فعالية دينية بذكرى الإسراء والمعراج بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني.
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