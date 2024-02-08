الخصاونة: الهاشميون حملوا لواء الدفاع عن مبادئ رسالة الإسلام السامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غرد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الجاري، الثامن من شباط/فبراير.
وقال الخصاونة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع“إكس”:“في ذكرى الإسراء والمعراج الشَّريفين، تتجلَّى عظمة رسالة الإسلام، التي حمل الهاشميِّون على الدَّوام لواء الدِّفاع عن مبادئها السَّامية”.
وأضاف:“وفي هذه الذِّكرى العَطِرة، أرفعُ أسمى التَّهاني إلى جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير الحسين، وأبناء شعبنا العزيز والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، داعين الله أن يُعيدها علينا جميعاً بالخير والعِزَّة والمَنَعة. كلُّ عامٍ وأنتم بخير”.
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