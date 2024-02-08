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- Amman Net)
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تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على الطريق الصحراوي 02/08/2024 - 10:58 عمان ن
أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الخميس، عن نشاط الطرق الخارجية المؤدية إلى عمان، سواءً في المداخل أو المخارج، وأن جميع الطرق سالكة.
ووفقًا لإذاعة الأمن العام "أمن إف إم"، أشار التقرير المروري إلى وقوع حادث تدهور مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة باتجاه عمان.
وأضافت الدوريات الخارجية أن الحادث أدى إلى انفصال المقطورة عن القاطرة وانقلابها، وكانت محملة بالقمح.
وتابع التقرير وقوع إصابة متوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين الأربعاء على جسر الميه في باتجاه العاصمة عمان.
وأكد التقرير أهمية الالتزام بالمسرب وتحديد وجهة السائق، واتخاذ المسرب المخصص في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشددا على الالتزام باستخدام "الغماز" والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم.
ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع.
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