تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على الطريق الصحراوي 02/08/2024 - 10:58 عمان ن

أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الخميس، عن نشاط الطرق الخارجية المؤدية إلى عمان، سواءً في المداخل أو المخارج، وأن جميع الطرق سالكة.

ووفقًا لإذاعة الأمن العام "أمن إف إم"، أشار التقرير المروري إلى وقوع حادث تدهور مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة باتجاه عمان.

وأضافت الدوريات الخارجية أن الحادث أدى إلى انفصال المقطورة عن القاطرة وانقلابها، وكانت محملة بالقمح.

وتابع التقرير وقوع إصابة متوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين الأربعاء على جسر الميه في باتجاه العاصمة عمان.

وأكد التقرير أهمية الالتزام بالمسرب وتحديد وجهة السائق، واتخاذ المسرب المخصص في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشددا على الالتزام باستخدام "الغماز" والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم.

ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع.

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