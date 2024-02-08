بلينكن: لا يزال هناك“مكان لاتفاق” بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- اعتبر وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه لا يزال هناك“مكان لاتفاق” بين اسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن“هناك أمور من الواضح انها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل الى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل اليه”.

وأكد بلينكن أن

تكلفة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة لا تزال“مرتفعة للغاية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في إسرائيل على هامش جولته الخامسة في المنطقة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 2023.

وأضاف:“حصيلة الهجوم العسكري الإسرائيلي على المدنيين في غزة، لا تزال مرتفعة للغاية، وفي كل زياراتي ضغطت على إسرائيل من أجل توفير حماية أكبر للمدنيين”.

وأضاف أن الولايات المتحدة“ماتزال مصرة على السعي وراء مسار دبلوماسي، وتحقيق الأمن لكل المنطقة، خاصة إسرائيل”.

وزعم

بلينكن، أن“العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس

في 7 أكتوبر، مبررة بشكل تام”.

لكنه في المقابل، رأى أن“المدنيين في غزة لا علاقة لهم بأحداث 7 أكتوبر”.

ولم يصل بلينكن إلى حدّ دعوة إسرائيل لعدم شنّ هجوم على رفح، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن“قلقه” من احتمال حصول العملية.

وقال بلينكن“المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل (...) لبذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيين”.



