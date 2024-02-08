بلينكن: لا يزال هناك“مكان لاتفاق” بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN- اعتبر وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه لا يزال هناك“مكان لاتفاق” بين اسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بلينكن“هناك أمور من الواضح انها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل الى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل اليه”.
وأكد بلينكن أن
تكلفة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة لا تزال“مرتفعة للغاية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في إسرائيل على هامش جولته الخامسة في المنطقة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 2023.
وأضاف:“حصيلة الهجوم العسكري الإسرائيلي على المدنيين في غزة، لا تزال مرتفعة للغاية، وفي كل زياراتي ضغطت على إسرائيل من أجل توفير حماية أكبر للمدنيين”.
وأضاف أن الولايات المتحدة“ماتزال مصرة على السعي وراء مسار دبلوماسي، وتحقيق الأمن لكل المنطقة، خاصة إسرائيل”.
وزعم
بلينكن، أن“العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس
في 7 أكتوبر، مبررة بشكل تام”.
لكنه في المقابل، رأى أن“المدنيين في غزة لا علاقة لهم بأحداث 7 أكتوبر”.
ولم يصل بلينكن إلى حدّ دعوة إسرائيل لعدم شنّ هجوم على رفح، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن“قلقه” من احتمال حصول العملية.
وقال بلينكن“المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل (...) لبذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيين”.
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