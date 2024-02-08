(محدث) إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال عند حاجز دير شرف غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/ PNN-أُصيب، اليوم الخميس، شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما، عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضافوا، أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جراء المواجهات التي اندلعت عند الحاجز المذكور، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاقه ومنع المواطنين من العبور.

كما أطلقت تلك القوات الرصاص الحي صوب مركبة كانت متوقفة عند الحاجز، دون معرفة مصير راكبيها حتى اللحظة.

يتبع...



