تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/ PNN- تجددت الغارات الجوية، والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام، والضهيرة، ويارين، والجبين، وطير حرفا، وعديسة، وسهل مرجعيون وكفر كلا التي تعرضت أيضا لرشقات رشاشة.
وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلّق طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل تزامناً مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني.
كما أغار الطيران الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس على بلدتي الضهيرة والبستان، مترافقاً مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب ورميش.
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