تجدد قصف الاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/ PNN- تجددت الغارات الجوية، والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام، والضهيرة، ويارين، والجبين، وطير حرفا، وعديسة، وسهل مرجعيون وكفر كلا التي تعرضت أيضا لرشقات رشاشة.

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلّق طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل تزامناً مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني.

كما أغار الطيران الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس على بلدتي الضهيرة والبستان، مترافقاً مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب ورميش.



