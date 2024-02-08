نقابة الأطباء تعلن عن خطوات احتجاجية لتحقيق مطالب الاطباء بالرواتب وبنود الاتفاقات السابقة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت نقابة الأطباء عن عدم إمكانية الاستمرار في العمل بدون رواتب وبدون أية مقومات حقيقيه للقيام بما هو مطلوب منا كاطباء تجاه أبناء شعبنا الذين يستحقون خدمات طبيه حقيقيه وحياة كريمه.

واعلنت النقابة في بيان لها تلقت الـ PNN نسخة منه عن برنامج مقلص للعمل بهدف اعطاء مهلة للحكومة للخروج الى الشعب وتوضيح الوضع المالي وآليات دفع المستحقات عن العامين السابقين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعه او الرحيل غير مأسوف عليها.

وبحسب بيان النقابة سيكون العمل بالمستشفيات للمناوبين فقط مع وقف كامل للعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة ويستثنى من ذلك عيادات الأورام والكلى.

واعلنت النقابة ان العمل في مديريات الصحه يكون بواقع يومين بالاسبوع لاعطاء الادوية ان وجدت الى جانب وقف العمل مع عدم التوجه للأطباء في مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس.

وقالت النقابة انه سيتم

عمل برنامج لدعم أطباء الطوارئ في كل المستشفيات من الزملاء من مديريات الصحه بالتنسيق مع اللجان الفرعية للنقابة.

وحول العمل بقسم التحويلات قالت النقابة ان سيكون بواقع يومين أسبوعيا مع وضع اليه لانجاز التحويلات الطارئة

كما أعلنت انه سيتم وقف العمل بالبصمه نهائيا.

وأهابت النقابة في القطاع الخاص بتقديم التسهيلات الكامله للمواطنين ضمن القدره وتخفيض الكشفيات والإجراءات الطبيهحسب الإمكانيات.

وقالت النقابة إن العمل بهذا البرنامج يستمر حتى دفع راتب كامل وجدولة المستحقات وتنفيذ الاتفاقيات.

ودعت النقابة جميع الأطباء التواجد بشكل كامل في أي منطقه تتعرض للاجتياحات.

كما طالبت نقابة الاطباء الحكومه بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة حتى تستطيع دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص من اطباء وغيرهم.

وختمت النقابة بيانها بالقول إنه وفي حال الاستمرار دون موقف واضح من الحكومة سيتم إتخاذ إجراءات صعبه لوضع الأمور في نصابها الصحيح.



