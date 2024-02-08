نقابة الأطباء تعلن عن خطوات احتجاجية لتحقيق مطالب الاطباء بالرواتب وبنود الاتفاقات السابقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت نقابة الأطباء عن عدم إمكانية الاستمرار في العمل بدون رواتب وبدون أية مقومات حقيقيه للقيام بما هو مطلوب منا كاطباء تجاه أبناء شعبنا الذين يستحقون خدمات طبيه حقيقيه وحياة كريمه.
واعلنت النقابة في بيان لها تلقت الـ PNN نسخة منه عن برنامج مقلص للعمل بهدف اعطاء مهلة للحكومة للخروج الى الشعب وتوضيح الوضع المالي وآليات دفع المستحقات عن العامين السابقين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعه او الرحيل غير مأسوف عليها.
وبحسب بيان النقابة سيكون العمل بالمستشفيات للمناوبين فقط مع وقف كامل للعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة ويستثنى من ذلك عيادات الأورام والكلى.
واعلنت النقابة ان العمل في مديريات الصحه يكون بواقع يومين بالاسبوع لاعطاء الادوية ان وجدت الى جانب وقف العمل مع عدم التوجه للأطباء في مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس.
وقالت النقابة انه سيتم
عمل برنامج لدعم أطباء الطوارئ في كل المستشفيات من الزملاء من مديريات الصحه بالتنسيق مع اللجان الفرعية للنقابة.
وحول العمل بقسم التحويلات قالت النقابة ان سيكون بواقع يومين أسبوعيا مع وضع اليه لانجاز التحويلات الطارئة
كما أعلنت انه سيتم وقف العمل بالبصمه نهائيا.
وأهابت النقابة في القطاع الخاص بتقديم التسهيلات الكامله للمواطنين ضمن القدره وتخفيض الكشفيات والإجراءات الطبيهحسب الإمكانيات.
وقالت النقابة إن العمل بهذا البرنامج يستمر حتى دفع راتب كامل وجدولة المستحقات وتنفيذ الاتفاقيات.
ودعت النقابة جميع الأطباء التواجد بشكل كامل في أي منطقه تتعرض للاجتياحات.
كما طالبت نقابة الاطباء الحكومه بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة حتى تستطيع دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص من اطباء وغيرهم.
وختمت النقابة بيانها بالقول إنه وفي حال الاستمرار دون موقف واضح من الحكومة سيتم إتخاذ إجراءات صعبه لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
MENAFN08022024000205011050ID1107825982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.