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آيزنكوت: عدم اتخاذ نتنياهو للقرارات يصب في صالح حماس

2/8/2024 3:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- هاجم غادي آيزنكوت المراقب في حكومة الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن الأخير لا يتخذ قرارات بشأن مستقبل غزة، وهذا يصب لصالح "حماس".

وخلال اجتماع لحزب الوحدة الوطنية، قال آيزنكوت إن "نتنياهو لم يقرر من سيحل محل حماس، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن حوالي 60% من المساعدات تنتهي في أيدي حماس".

وأشار إلى أنه "عندما يأخذ رئيس الوزراء وقته ولا يتخذ قرارات في القضايا المهمة، تستعيد حماس بعض قدراتها، وتعود إلى شمال قطاع غزة، وتتولى المساعدات الإنسانية"، مؤكدا أنه يستمر في إثارة مسألة توزيع المساعدات الإنسانية "لكن لا توجد نتائج".

وحذرت المؤسسة العسكرية القادة السياسيين من أن "حماس" بدأت في إعادة بناء قدراتها على الحكم المدني في أجزاء من شمال ووسط غزة حيث تم سحب بعض القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية لهيئة البث في وقت سابق إن رفض الحكومة التداول "في اليوم التالي" في غزة يساعد في خلق مساحة لـ"حماس" لاستعادة الحكم المدني في أجزاء من غزة. وأثيرت هذه المسألة خلال اجتماع واحد على الأقل للمجلس الوزاري المصغر، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات.


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